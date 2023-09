A- A+

FUTEBOL Rodada do Brasileirão tem apenas 12 gols, mas nove expulsões; veja comparativo Oito jogadores receberam o cartão vermelho já nos acréscimos do segundo tempo, e Gabriel Pires, do Botafogo, foi penalizado após o apito final

Com cinco empates — três deles sem gols —, o Brasileirão terminou a 22ª rodada com as redes balançando apenas 12 vezes em nove partidas, já que o confronto entre São Paulo e Coritiba foi adiado para o final do mês. Por outro lado, outra estatística surpreendeu: nove jogadores terminaram expulsos ao final da rodada, com uma média de um cartão vermelho por partida.

Em 211 partidas, as redes do Campeonato Brasileiro já balançaram 511 vezes, em uma média de 2,42 gols por jogo. Por rodada, o número é de 23,3 tentos anotados, o que significa que na 22ª rodada a queda foi quase da metade, de 48,5%. E três clubes foram responsáveis pela metade dos gols: Flamengo, Grêmio e América-MG marcaram duas vezes em seus confrontos e fizeram a média subir.

As expulsões, por outro lado, contam outra história interessante: dentro dos 90 minutos, apenas Fernandinho, do Athletico, recebeu o vermelho e deixou o gramado, aos 37 do segundo tempo. Sete jogadores foram penalizados já nos acréscimos da segunda etapa, e Gabriel Pires, do Botafogo, foi advertido depois do apito final por reclamações com a arbitragem.





No total, foram 56 cartões vermelhos distribuídos até aqui, o que representa uma média de aproximadamente 2,5 expulsos por rodada. Quem contribuiu para isso foi o duelo entre Goiás e Internacional, que terminou em 0 a 0 e três expulsões. Assim, com os nove jogadores advertidos, o crescimento é de cerca de 254,3%.

