Rodada final terá sete jogos que envolvem briga por título, G4, Sul-Americana ou rebaixamento; veja

A- A+

A última rodada do Campeonato Brasileiro, onde os dez jogos serão disputados na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), será uma tensão para algumas torcidas espalhadas pelo país. Dos 10 confrontos, sete envolvem briga por título, G4, Sul-Americana ou rebaixamento — apenas Coritiba x Corinthians, Cuiabá x Athletico e Goiás x América-MG não vale nada na classificação do Brasileirão.

Desta forma, O GLOBO separou um por um os confrontos da última rodada que valem alguma coisa para pelo menos um dos times envolvidos. Apenas dois jogos, ambas as equipes têm alguma pretensão no campeonato. Confira abaixo:

Fluminense x Grêmio

O jogo entre Fluminense e Grêmio, que será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, não vale nada para o tricolor carioca, que já tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem e se prepara para disputar o Mundial de Clubes. Contudo, para o time gaúcho, a vaga no G4, que classifica direto para a fase de grupos da Libertadores de 2024, está em jogo.

Vasco x Bragantino

O jogo entre Vasco e Bragantino, que será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro, vale a permanência na Série A para o time carioca. Por outro lado, o Massa Bruta, que já está garantido na Libertadores de 2024 e não consegue mais entrar no G4, apenas cumprirá tabela na última rodada do Brasileirão.

São Paulo x Flamengo

O jogo entre São Paulo e Flamengo, que será disputado no Morumbi, em São Paulo, só vale algo para o time carioca. Com chances de título zeradas, segundo a Bola de Cristal do Brasileirão, o rubro-negro joga no domingo por uma vaga no G4 da competição, ou seja, um lugar direto na fase de grupos da próxima Libertadores. Já o tricolor paulista entrará em campo apenas para cumprir tabela.

Santos x Fortaleza

O jogo entre Santos e Fortaleza, que será disputado na Vila Belmiro, em Santos, vale a vida para o time paulista. Com a equipe cearense sem pretensões na última rodada, já que não tem mais chances de se classificar para a Libertadores e já está garantida na Sul-Americana, o Peixe joga pela permanência na Série A e, se vencer, pode se classificar para a Sul-Americana.

Cruzeiro x Palmeiras

O jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, que será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, é o primeiro que aparece aqui que vale para os dois times. Para a equipe mineira, que já está matematicamente livre de qualquer risco de rebaixamento, o confronto será decisivo para uma vaga na Sul-Americana, enquanto o clube paulista quer confirmar o título do Brasileirão.

Internacional x Botafogo

O jogo entre Internacional e Botafogo, que será disputado no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, é importante para os visitantes. O clube carioca, que chegou a liderar a competição durante 31 rodadas, chega na última partida brigando por uma vaga no G4 do Brasileirão. Por outro lado, o time gaúcho já está garantido na Sul-Americana e está apenas cumprindo tabela.

Bahia x Atlético-MG

O jogo entre Bahia e Atlético-MG, que será disputado na Arena Fonte Nova, na Bahia, é o segundo que vale para ambas as equipes. O Tricolor de Aço, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, briga para não cair para a segunda divisão, enquanto o Galo, vice-líder e que depende de um milagre para ser campeão, luta por uma vaga no G4 do Brasileirão, além de sonhar com o título.

Veja também

Premiação COB anuncia candidatos ao prêmio de Melhor Atleta do Ano de 2023