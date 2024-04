Série A do Campeonato Brasileiro tem fim de semana repleto de clássicos

A- A+

Em um dos campeonatos mais equilibrados do mundo como é o Campeonato Brasileiro da Série A, cada conquista de três pontos traz um sabor especial. Mas vencer na elite do futebol nacional diante de um grande rival local é melhor ainda. Na rodada deste fim de semana, Fluminense x Vasco, Atlético-MG x Cruzeiro e Vitória x Bahia prometem agitar as cidades, com os dois últimos clássicos citados carregando até um certo clima de revanche depois das finais dos estaduais.

Sábado de clássicos no Rio e BH

No primeiro jogo da terceira rodada, Fluminense x Vasco se enfrentam neste sábado (20), a partir das 16h, no Maracanã. Sem ainda vencer no Brasileiro, o Tricolor das Laranjeiras quer usar o clássico carioca para retomar o caminho das vitórias. Já o Cruzmaltino precisa do triunfo para se manter na parte de cima da tabela.

Ainda no mesmo dia, só que às 21h, na MRV Arena, Atlético x Cruzeiro é uma reedição da última final do Campeonato Mineiro, que aconteceu na semana passada. Sem ainda ter vencido o maior rival em casa, o Galo precisa se recuperar depois de empatar sob seus domínios diante do Criciúma, na rodada passada. Já a Raposa também vem de empate, mas fora de casa, contra o Fortaleza.

BAVI

Já no domingo (21), às 16h, Vitória e Bahia se enfrentam pela quinta vez na temporada. Até o momento, quem vem se dando melhor em 2024 é o Leão, que conquistou o Campeonato Baiano diante do maior rival e leva vantagem nos confrontos: foram duas vitórias rubro-negras, um empate e um triunfo tricolor. O confronto ocorre no Barradão, onde o Vitória tem 100% de aproveitamento frente ao Bahia e construiu duas viradas emocionantes pelo mesmo placar, de 3x2. Promessa de muitos gols em Salvador.

Outros jogos

Principais equipes dos últimos anos do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo também fazem uma partida de bastante rivalidade. Outros confrontos que complementam a rodada são Grêmio x Cuiabá, Bragantino x Corinthians, Athletico x Internacional, Botafogo x Juventude e Atlético-GO x São Paulo. Criciúma x Fortaleza foi adiado por conta do duelo das quartas de final da Copa do Nordeste, onde o Leão do Pici joga contra o Altos, neste domingo, às 19h, no Castelão em jogo único.



