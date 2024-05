A- A+

futebol europeu Rodinei busca o título da Conference League para coroar bom desempenho no Olympiacos Brasileiro espera consolidar a boa passagem na equipe grega com a primeira conquista no futebol europeu

O campeão da Conference League será definido nesta quarta-feira (29). Olympiacos-GRE e Fiorentina-ITA se enfrentam na final da competição, que terá um campeão inédito. Um dos grandes personagens da decisão é um não tão velho conhecido dos rubro-negros: Rodinei vem se destacando na equipe grega e pode conquistar o seu primeiro título no velho continente.

O lateral-direito chegou ao Olympiacos em dezembro de 2022. Recém campeão da Libertadores e Copa do Brasil pelo Flamengo, ele saiu em alta do clube carioca para realizar o sonho de jogar no futebol europeu. O vínculo entre as duas partes só se encerraria na virada do ano, mas Rodinei foi liberado pela diretoria rubro-negra à se apresentar em seu novo clube, antes do fim do contrato.

Desde que chegou na equipe grega, o brasileiro assumiu a titularidade do time e acumula boas atuações. Em uma temporada e meia no velho continente, Rodinei disputou 70 partidas, fez três gols e deu nove assistências.

Na fase de grupos da Liga Europa, sua primeira competição continental europeia, o brasileiro foi o lateral-direito com a melhor nota Sofascore —7.32. Os números do portal de estatísticas escancaram o bom desempenho do ex-jogador do Flamengo, nas seis partidas iniciais do torneio.

Com a eliminação na Liga Europa, tendo ficado na terceira posição do grupo A, o Olympiacos saiu da competição com a oportunidade de disputar a Conference League — torneio de terceiro escalão do velho continente. Partindo da segunda fase, a equipe grega disputou oito partidas e conquistou seis vitórias.

Apesar de terem caído um pouco, em relação a Liga Europa, os números de Rodinei na competição em que pode se sagrar campeão são bons e demonstram a sua importância durante a campanha da equipe.

As boas atuações de Rodinei fazem parte da trajetória do Olympiacos até a grande decisão da Conference League. No entanto, o brasileiro tem um momento crucial na competição em que acabou falhando. Nas quartas de final, contra o Fenerbahçe-TUR, a vaga foi decidida na disputa por pênaltis. O lateral-direito desperdiçou a sua cobrança, que acabou não fazendo falta — no final.

Se pelos torneio continentais Rodinei tem se destacado pelos dados, no Campeonato Grego eles são mais tímidos. Em 48 partidas disputadas na competição, ele soma dois gols e seis assistências. Tendo disputado a edição anterior pela metade e a atual inteira, o lateral ainda busca o seu primeiro título de liga nesta nova fase da carreira.

O Olympiacos jogará a final da competição europeia na sua cidade, Atenas. No entanto, o palco escolhido para a grande decisão não é um local do gosto da torcida do clube: a OPAP Arena é o estádio do AEK, um dos grandes rivais do clube de Rodinei.

A final da Conference League entre Olympiacos e Fiorentina acontece nesta quarta-feira, às 16h. Na última edição, os italianos bateram na trave e ficaram com o vice-campeonato. A equipe de Rodinei busca conquistar o primeiro título continental do clube.

