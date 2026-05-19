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COPA DO MUNDO

Rodinei reage após convocação de Ancelotti e manda recado nas redes: "Ainda sou brasileiro"

Lateral do Olympiacos comentou lista da seleção após ficar fora da Copa do Mundo de 2026

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Rodinei reage após convocação de Ancelotti e manda recado nas redes: "Ainda sou brasileiro"Rodinei reage após convocação de Ancelotti e manda recado nas redes: "Ainda sou brasileiro" - Foto: Ricardo Duarte/Inter

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 segue repercutindo entre jogadores que ficaram fora da lista de Carlo Ancelotti. Um deles foi Rodinei, atualmente no Olympiacos.

O lateral-direito, que deixou o Flamengo em 2022 para atuar no futebol grego, publicou uma mensagem nas redes sociais após o anúncio da convocação.

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"Não fui para a Copa, mas seguirei aqui dando meu melhor na Grécia. E só para lembrar: ainda sou brasileiro", escreveu o jogador.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Rodinei De Almeida (@pretinhorodi_oficial)

A postagem rapidamente repercutiu entre torcedores, especialmente rubro-negros, que frequentemente defendem uma oportunidade para o atleta na seleção.

Na lista divulgada por Ancelotti, um dos escolhidos para a lateral-direita também tem passagem pelo Flamengo. Wesley, atualmente na Roma, foi companheiro de Rodinei no clube carioca antes de se transferir para o futebol europeu.

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