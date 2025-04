A- A+

Sport Rodízio? Sport ganhará folga no calendário para focar no Brasileirão Enquanto clubes disputam Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, Leão só terá Copa do Nordese em junho

Se tem uma palavra que não saiu da cabeça do torcedor do Sport neste início de temporada foi o tal rodízio. A estratégia adotada por Pepa para dar minutos a todos do elenco, em meio ao ritmo frenético de jogos, coroou o Leão com o título do Estadual sobre o Retrô. Segundo clube da Série A com mais partidas no ano, com 23 aparições, o Rubro-negro agora terá semanas cheias para focar no principal objetivo de 2025. Ao menos, até junho.

Classificado ao mata-mata da Copa do Nordeste, o Sport só volta a entrar em campo pelo torneio regional, provavelmente, em 04 de junho - data reservada pela CBF para a disputa das quartas de final.

Sem competições internacionais a disputar e já eliminado da Copa do Brasil, o clube da Ilha do Retiro terá sete semanas livres para trabalhar de olho na disputa do Brasileirão. Um alento para Pepa seguir dando sua cara ao time que não teve a escalação repetida uma vez sequer na temporada, e corrigir erros que têm incomodado o treinador.

"Eu vejo aprendizagem em tudo. Uma coisa que nossa torcida vai ter que perceber e sei que percebe é que nós não somos tão protagonistas, não temos tanto a bola. Temos que, acima de tudo, não desviar o nosso foco, nosso trabalho em uma das Séries A mais competitivas da história. É corrigir alguns erros e ter a maturidade que ainda não temos com situações, acima de tudo, de controle emocional. Isso tudo é crescimento, e nós vamos atrás disso com tudo", salientou o treinador.

"Estamos a construir uma equipe com 15 jogadores novos, e vamos atrás disso com muito trabalho, humildade, boca fechada e trabalhando dentro de campo com muita margem para crescer", falou.

Ainda em meio ao ritmo intenso de partidas, neste domingo (6), o Sport recebe o Palmeiras, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Brasileiro. Depois, só volta a entrar em campo no outro final de semana, quando visita o Vasco, em São Januário, no sábado (12).

Passado o duelo com o Cruzmaltino, o Leão encara RB Bragantino, na quarta (16), e sai para jogar com o Corinthians três dias depois, em São Paulo. Daí em diante, será um mês e meio jogando uma vez na semana. Os adversários serão Fortaleza (casa), Fluminense (fora), Cruzeiro (casa), Ceará (fora), Internacional (casa) e Mirassol (fora).

Das equipes que disputam a Série A, além do Sport, apenas Mirassol e Juventude terão a mesma folga que os pernambucanos na tabela. Os outros 17 times disputam Copa do Brasil, Libertadores ou Copa Sul-Americana.

