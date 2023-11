A- A+

Futebol Rodolpho Moreira assumirá gerência de futebol do Náutico Após dizer que não continuará no clube em 2024, ex-diretor aceitou convite para continuar em novo cargo na gestão de Bruno Becker

Após indicar que não continuaria no Náutico para 2024, o agora ex-diretor de futebol, Rodolpho Moreira, aceitou permanecer no clube para a gestão de Bruno Becker. O profissional ficará na gerência de futebol. O Timbu ainda espera acertar com um executivo nesta semana e oficializar a vinda do técnico Allan Aal. A informação foi publicada inicialmente por Hathos Rildo, do Timbucast, e confirmada pela reportagem.

A permanência de Rodolpho no futebol era um desejo antigo tanto de Becker, ainda quando era candidato à presidência do Náutico, como de Alexandre Asfora, derrotado no pleito do último domingo (12). Na direção, o Timbu conta com Eduardo Henriques, Thiago Dias e Italo Braga.

Quanto ao executivo, o nome de Marco Gama, do Santo André, foi ventilado para assumir o posto em 2024. “Fico muito lisonjeado de ter meu nome ligado ao Náutico. É uma grande equipe, sei que estão se organizando, e tem tudo para voltar a ser uma potência e disputar as primeiras divisões. Tenho contrato com o Santo André, mas fico feliz de ter esse reconhecimento”, afirmou o executivo, em entrevista ao Portal Futebol Interior.

