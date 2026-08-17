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FUTEBOL INTERNACIONAL Rodri chega a Barcelona para realizar um "sonho" O meio-campista espanhol chega ao clube catalão após ser campeão e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026

Rodri, capitão da seleção espanhola campeã mundial em julho deste ano, chegou nesta segunda-feira (17) a Barcelona, onde deve assinar contrato com o Barça.

O vencedor da Bola de Ouro de 2024 desembarcou na cidade catalã um dia depois de seu clube, o Manchester City, e o clube catalão chegarem a um acordo, supostamente fechado em 75 milhões de euros (R$ 451,5 milhões na cotação atual), segundo a imprensa local.

"Feliz, muito feliz por chegar aqui. Foram dias muito intensos, mas estou feliz que tudo tenha sido resolvido", disse o meio-campista aos repórteres que o aguardavam no aeroporto.

"Muito feliz por estar aqui... Claro, jogar pelo FC Barcelona é um sonho. Estou muito ansioso para me juntar aos meus companheiros de equipe. Agora é hora de trabalhar e dar o meu melhor.", acrescentou.

Em uma breve conversa com a imprensa presente, o meio-campista de 30 anos afirmou que chega "para lutar por tudo, a Liga dos Campeões e tudo o que vier pela frente".

Uma fonte do clube 'blaugrana' confirmou à AFP, no domingo, que o anúncio oficial da contratação pelo Barça deve ocorrer "nos próximos dias".

Isso põe fim a uma das grandes novelas do mercado de transferências europeu.

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 com 'La Roja', seleção que ele conduziu à conquista do bicampeonato mundial, Rodri encerra uma passagem de sete anos pelo Manchester City.

O jogador, com passagens anteriores por Atlético de Madrid e Villarreal, havia sido cogitado no Real Madrid antes de optar pelo Barça, o arquirrival dos 'merengues'.

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