Rodri se incomoda após Cristiano Ronaldo alegar injustiça a Vini Jr: 'Ele sabe como funciona'

A- A+

O meia espanhol Rodri, vencedor do prêmio Bola de Ouro, ficou incomodado com a opinião de Cristiano Ronaldo sobre a tradicional premiação da revista francesa France Football. Após o português dizer que o brasileiro Vinícius Júnior deveria ter sido o ganhador, o jogador do Manchester City o rebateu em entrevista ao jornal AS, da Espanha.

"Foi uma surpresa na verdade, porque ele sabe melhor do que ninguém como funciona esse prêmio e, sobretudo, como se elege um ganhador. Neste ano, os jornalistas que votam entenderam que eu deveria vencer. Provavelmente, foram os mesmos jornalistas que em algum momento votaram para que ele ganhasse, e imagino que então ele concordaria", disse.

Cristiano expôs sua opinião durante a Globe Soccer Awards, premiação de futebol organizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Empresários de Jogadores (EFAA), realiza no dia 27 de dezembro.

"Na minha opinião, ele merecia ganhar a Bola de Ouro", disse no palco do evento. "Foi injusto. Digo isso na frente de todo mundo Eu acho que eles deveriam ter dado para o Vinicius porque ele ganhou a Liga dos Campeões, ele marcou gol na final. Os outros problemas para mim não são importantes. Você deveria premiar quem merece". Vini Jr., que estava na plateia, aplaudiu a fala junto com Neymar.

Cristiano ainda alfinetou a organização da Bola de Ouro ao elogiar o Globe Soccer Awards. "É por isso que eu amo a Globe Soccer e continuo vindo a esse evento, porque eles fazem premiações honestas", brincou.

A premiação da France Football foi considerada polêmica já que muitos acreditavam na vitória de Vini Jr. Ciente do resultado momentos antes da cerimônia, o Real Madrid se recusou a viajar para o evento, e afirmou que o evento não respeita o clube. Mais tarde, o brasileiro foi agraciado com o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa, assim como no Globe Soccer Awards.

Veja também

Futebol Feminino Multicampeã no Corinthians, Yasmim é anunciada pelo Real Madrid