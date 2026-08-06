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FUTEBOL INTERNACIONAL Rodri dá sinal verde ao Barcelona para negociar com o Manchester City O melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 pode se juntar a vários companheiros de Seleção que atuam no clube catalão

O meio-campista espanhol Rodri deu sinal verde ao Barcelona para "abrir uma negociação com o Manchester City" para sua transferência, informou à AFP nesta quinta-feira (6) uma fonte do clube catalão.

Entenda o cenário

O jogador de 30 anos, campeão da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, tem contrato com o City até a próxima temporada. Nos últimos dias, vários veículos de imprensa informaram o interesse do Real Madrid em contratá-lo.

"Podemos dizer que o Barça está hoje mais perto do que ontem de fechar esta contratação. Isso significa que ela vai acontecer? Não. Não há nenhuma garantia", afirmou a fonte.

"O que mudou em relação a ontem, e inclusive em relação a esta semana, é que agora contamos com o 'sim' do jogador para abrir uma negociação com o Manchester City", acrescentou.

"A partir daí, a operação pode seguir adiante ou não, mas essa é a novidade e a mudança substancial em relação à situação anterior", concluiu.

Após receber o troféu da Copa do Mundo como capitão da Espanha, no dia 19 de julho, Rodri "passou por uma pequena cirurgia bem-sucedida nas costas", informou o City.

O talentoso meio-campista precisará de "um breve período de reabilitação", afirmou o clube inglês.

Histórico

Revelado pelo Villarreal, onde deu seus primeiros passos como profissional (2015–2018), Rodri passou uma temporada no Atlético de Madrid antes de assinar com os 'Citizens' em 2019.

Sob o comando de Pep Guardiola, ele se tornou uma peça-chave no meio-campo do City e teve seu auge em 2024, ao conquistar a Bola de Ouro após o título da Espanha na Eurocopa, um ano depois de vencer a Liga dos Campeões com o time de Manchester.

Uma lesão grave no joelho prejudicou sua carreira a partir de então, até a Copa do Mundo, na qual ressurgiu como o principal articulador da seleção espanhola e foi eleito o melhor jogador do torneio.

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