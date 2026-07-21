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Futebol Rodri e Lamine Yamal entram de vez na briga pela Bola de Ouro após título da Espanha Campeões do mundo com a Espanha, volante foi eleito o melhor jogador da Copa, enquanto atacante se destacou como principal driblador do torneio

A conquista da Copa do Mundo pela Espanha reposicionou Rodri e Lamine Yamal entre os principais candidatos à Bola de Ouro de 2026.

O título conquistado sobre a Argentina, com vitória por 1 a 0 na final, elevou o peso da temporada da dupla, que já havia se destacado por Manchester City e Barcelona, respectivamente, antes do Mundial.

De acordo com o jornal espanhol AS, eleito o melhor jogador da Copa, Rodri coroou um ano marcado pela recuperação de uma grave lesão no joelho.

Após passar meses afastado dos gramados, o volante voltou ao alto nível e comandou a seleção espanhola durante toda a campanha.

Na decisão, voltou a ser peça fundamental para que a Espanha encerrasse o torneio com a melhor defesa da história entre os campeões mundiais, sofrendo apenas um gol em toda a competição.

Os números reforçam o protagonismo do camisa 16. Desde 1966, nenhum jogador registrou tantas ações com a bola em uma única edição da Copa.

Rodri terminou o torneio com 910 intervenções, 756 passes certos, sendo 428 no campo ofensivo e 205 no último terço, consolidando-se como o principal organizador da equipe de Luis de la Fuente.

Já Lamine Yamal chegou ao Mundial embalado por uma temporada de destaque no Barcelona, na qual marcou 24 gols, distribuiu 18 assistências e conquistou LaLiga e a Supercopa da Espanha.

Na Copa, o jovem de 19 anos foi decisivo desde a fase de grupos e terminou como o jogador que mais driblou na competição: foram 45 dribles certos, quase o dobro dos 25 registrados por Lionel Messi, segundo colocado no quesito.

Lamine Yamal é outro nome cotado para a Bola de Ouro após a conquista do título da Espanha na Copa do Mundo de 2026. Foto: Paul Ellis/AFP

Embora não tenha sido o protagonista absoluto da decisão, Lamine teve papel importante durante toda a campanha espanhola. Contra a França, por exemplo, sofreu o pênalti convertido por Oyarzabal na semifinal e demonstrou maturidade ao adaptar seu estilo de jogo às necessidades da equipe.

A disputa pela Bola de Ouro, no entanto, segue aberta. Além da dupla espanhola, nomes como Harry Kane, Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé também aparecem entre os candidatos após boas temporadas.

Lionel Messi, autor de oito gols e quatro assistências na campanha da Argentina até o vice-campeonato, também permanece na corrida pelo prêmio.

Ainda assim, o peso do título mundial costuma ser determinante na reta final da votação. Com a Espanha novamente no topo do futebol mundial, Rodri e Lamine Yamal chegam ao segundo semestre como dois dos nomes mais fortes na disputa pelo principal prêmio individual do esporte.

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