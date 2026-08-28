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FUTEBOL INTERNACIONAL Rodri estreia pelo Barcelona sob ovação no Camp Nou: "Era aqui que eu queria estar" Contratado nesta janela, volante entrou no segundo tempo contra o Athletic Bilbao e disputou seus primeiros 27 minutos pelo clube catalão

Principal contratação do Barcelona para a temporada, Rodri Hernández precisou de apenas nove dias para fazer sua estreia oficial pelo clube.



O volante entrou no segundo tempo da partida contra o Athletic Bilbao, nesta quinta-feira, e foi recebido com uma forte ovação de um Camp Nou lotado. Depois dos primeiros minutos com a nova camisa, o espanhol celebrou a escolha de defender o time catalão.

— Foi um verão longo, mais longo que o normal. Preciso me adaptar rapidamente. Era aqui que eu queria estar e estou feliz com o resultado. Agora é hora de trabalhar. É importante entrar no ritmo e me adaptar a esta grande equipe. Primeiros minutos e boas sensações — afirmou Rodri após a partida.

Hansi Flick já havia antecipado que pretendia utilizar o reforço. Aos 17 minutos do segundo tempo, o treinador cumpriu a promessa e colocou Rodri no lugar do jovem Marc Bernal.

Hansi Flick, técnico do Barcelona. Foto: Josep Lago / AFP

O momento foi acompanhado por uma ovação dos torcedores. A recepção repetiu o clima da apresentação do espanhol, realizada no último dia 18. Desta vez, porém, Rodri pôde finalmente entrar em campo com a camisa do Barcelona.

A estreia aconteceu ainda em meio ao processo de adaptação. Contratado depois de uma longa passagem pelo Manchester City, o meio-campista havia realizado apenas três treinamentos com o elenco completo antes de ser utilizado por Flick.

Mesmo assim, teve participação ativa durante os 27 minutos em campo. Segundo os números da partida, Rodri participou de 29 jogadas e terminou com 88% de aproveitamento nos passes. No próprio campo, o índice chegou a 93%.

Rodri fez sua estreia pelo Barcelona. Foto: Josep Lago / AFP

O espanhol também acertou a única tentativa de lançamento longo e contribuiu defensivamente com um corte e uma recuperação de bola. Durante a reta final, assumiu principalmente a função de oferecer uma opção para a saída de jogo e controlar a posse.

Aos 30 anos, Rodri chega ao Barcelona como um dos nomes mais experientes do elenco de Flick. Campeão da Eurocopa com a Espanha e vencedor da Bola de Ouro de 2024, o volante deixou o Manchester City depois de se tornar uma das principais referências da equipe inglesa.

We are happy for you, Rodri pic.twitter.com/AyZcua04op — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2026

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