Rodri estreia pelo Barcelona sob ovação no Camp Nou: "Era aqui que eu queria estar"
Contratado nesta janela, volante entrou no segundo tempo contra o Athletic Bilbao e disputou seus primeiros 27 minutos pelo clube catalão
Principal contratação do Barcelona para a temporada, Rodri Hernández precisou de apenas nove dias para fazer sua estreia oficial pelo clube.
O volante entrou no segundo tempo da partida contra o Athletic Bilbao, nesta quinta-feira, e foi recebido com uma forte ovação de um Camp Nou lotado. Depois dos primeiros minutos com a nova camisa, o espanhol celebrou a escolha de defender o time catalão.
Leia também
• Rodri não jogará na estreia do Barça no Campeonato Espanhol, diz Flick
• Mourinho dá recado à torcida do Real e minimiza perda de Rodri para o Barça: "Não preciso dele"
• Barcelona oficializa contratação do meio-campista Rodri, eleito melhor jogador da Copa do Mundo
— Foi um verão longo, mais longo que o normal. Preciso me adaptar rapidamente. Era aqui que eu queria estar e estou feliz com o resultado. Agora é hora de trabalhar. É importante entrar no ritmo e me adaptar a esta grande equipe. Primeiros minutos e boas sensações — afirmou Rodri após a partida.
Hansi Flick já havia antecipado que pretendia utilizar o reforço. Aos 17 minutos do segundo tempo, o treinador cumpriu a promessa e colocou Rodri no lugar do jovem Marc Bernal.
O momento foi acompanhado por uma ovação dos torcedores. A recepção repetiu o clima da apresentação do espanhol, realizada no último dia 18. Desta vez, porém, Rodri pôde finalmente entrar em campo com a camisa do Barcelona.
A estreia aconteceu ainda em meio ao processo de adaptação. Contratado depois de uma longa passagem pelo Manchester City, o meio-campista havia realizado apenas três treinamentos com o elenco completo antes de ser utilizado por Flick.
Mesmo assim, teve participação ativa durante os 27 minutos em campo. Segundo os números da partida, Rodri participou de 29 jogadas e terminou com 88% de aproveitamento nos passes. No próprio campo, o índice chegou a 93%.
O espanhol também acertou a única tentativa de lançamento longo e contribuiu defensivamente com um corte e uma recuperação de bola. Durante a reta final, assumiu principalmente a função de oferecer uma opção para a saída de jogo e controlar a posse.
Aos 30 anos, Rodri chega ao Barcelona como um dos nomes mais experientes do elenco de Flick. Campeão da Eurocopa com a Espanha e vencedor da Bola de Ouro de 2024, o volante deixou o Manchester City depois de se tornar uma das principais referências da equipe inglesa.
We are happy for you, Rodri pic.twitter.com/AyZcua04op— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2026