Futebol Internacional Rodri sofre grave lesão no joelho e deve virar desfalque do City para o restante da temporada O jogador sofreu uma ruptura no ligamento cruzado durante o empate por 2 a 2 com o Arsenal, pelo Campeonato Inglês

Um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo da Fifa, o volante Rodri teve diagnosticada uma grave lesão no joelho direito, o que o tira de campo pelo restante da temporada.

Ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado durante o empate por 2 a 2 com o Arsenal, pelo Campeonato Inglês, e terá que passar, nos próximos dias, por um procedimento cirúrgico.

A ausência de Rodri afeta diretamente o esquema do Pep Guardiola, que terá que se reinventar para conseguir suprir a nova carência. O treinador já não vem contando com Kevin De Bruyne, mais um de seus pilares, por causa de dores musculares nas coxas.

Segundo os jornais 'As' e 'Marca', Rodri irá a Madri, capital da Espanha e cidade natal do atleta, para passar por uma nova bateria de exames. Tudo indica que o procedimento cirúrgico também será realizado em terras espanholas.

A lesão de Rodri ocorreu aos 15 minutos do primeiro tempo em uma dividida com Partey, do Arsenal. O jogador foi substituído e deixou o campo mancando. O Manchester City estava otimista com a situação do atleta, mas a lesão acabou sendo mais séria do que o esperado.

Rodri tem 28 anos e disputou apenas três jogos pelo City nesta temporada. Capitão da seleção espanhola, onde também é peça fundamental da equipe, o volante tem 258 jogos com a camisa do clube inglês e 26 gols.

O Manchester City volta a campo, para o primeiro compromisso sem Rodri, neste sábado, às 8h30, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Newcastle, no St.Jame’s Park, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

A equipe de Pep Guardiola lidera a competição, com 13 pontos, um a mais do que Liverpool e Aston Villa. O Arsenal completa o G-4, com 11, à frente do Chelsea, com 10.

