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FUTEBOL

Rodri passará por cirurgia nas costas, confirma novo técnico do City

Volante segue sendo apontado como possível reforço do Real Madrid

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Rodri, meio-campo do Manchester City, está na mira do Real Madrid para a próxima temporadaRodri, meio-campo do Manchester City, está na mira do Real Madrid para a próxima temporada - Foto: Oli Scarff/AFP

O meio-campista espanhol Rodri, jogador do Manchester City e recentemente campeão da Copa do Mundo com a Espanha, passará por uma cirurgia nas costas no início da próxima semana, confirmou nesta sexta-feira (24) o novo técnico do clube inglês, o italiano Enzo Maresca.

"Ele passará por uma cirurgia na segunda-feira. Ele precisa de férias e descanso, de uma boa recuperação, e então voltará para nós", declarou Maresca, sucessor de Pep Guardiola no comando do City, confirmando informações da imprensa britânica.

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Perguntado sobre os rumores de uma possível transferência para o Real Madrid envolvendo Rodri, o treinador disse que tudo não passa de "especulação".

"É totalmente normal. A Espanha ganhou a Copa do Mundo e Rodri foi eleito o melhor jogador do torneio, ou um dos melhores. Todos os treinadores querem tê-lo em suas equipes, porque é um grande jogador", acrescentou Maresca.

Segundo a imprensa espanhola, o capitão da 'Roja' teria o desejo de jogar pelo Real Madrid, que o definiu como prioridade para reforçar seu meio-campo.

Ao ser questionado sobre essa possibilidade antes do Mundial, Rodri afirmou que o fato de ter jogado pelo Atlético de Madrid, clube rival, não o impediria de vestir a camisa merengue no futuro.

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