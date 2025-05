A- A+

FUTEBOL Rodri retorna aos treinos, mas Guardiola freia empolgação por retorno: 'Foi uma lesão difícil' O jogador passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho

O meio-campista Rodri, do Manchester City, deu um passo importante em sua recuperação ao retornar aos treinamentos com o elenco, após sofrer uma lesão grave em 2024. O jogador, que passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho, vem demonstrando progresso significativo, mas o técnico Pep Guardiola ressaltou a necessidade de cautela para evitar uma nova lesão.

Durante coletiva, Guardiola fez questão de destacar que, apesar dos avanços, a recuperação de Rodri ainda exige cuidado. "No momento em que o fisioterapeuta e o médico disserem que Rodri pode voltar a jogar alguns minutos, ele começará a jogar alguns minutos. Mas os médicos precisam me dizer. Foi uma lesão difícil Eles disseram que (a recuperação) poderia durar de sete a onze meses", afirmou o treinador. Guardiola explicou que o jogador tem se dedicado com afinco à fisioterapia, realizando várias sessões diárias, mas que o processo deve ser gradual.

Rodri, que se sente cada vez melhor, foi elogiado por seu empenho na recuperação. No entanto, Guardiola fez questão de frisar a necessidade de paciência: "Temos que ir com calma para evitar dar um passo atrás e ele se lesionar novamente. O importante é um treino, depois outro, e a cada vez ele se sentir melhor e melhor", completou. A expectativa é que o meio-campista, caso sua recuperação siga sem contratempos, esteja ao menos no banco de reservas para a final da Copa da Inglaterra, marcada para o dia 16 de maio, contra o Crystal Palace, em Wembley.

Rodri foi um dos grandes destaques da temporada passada, conquistando importantes títulos com o Manchester City, incluindo o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões. Recentemente, ele recebeu o prêmio Bola de Ouro, considerado o melhor jogador do mundo.

Com a recuperação de Rodri em andamento, a equipe do City segue focada na busca por sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Atualmente, o time ocupa a quarta colocação no Campeonato Inglês, com 61 pontos, apenas um à frente do Chelsea, que soma 60 e segue pressionando para alcançar os adversários na luta pelas vagas na competição continental.

Enquanto Rodri ainda não está disponível para o time, o Manchester City se prepara para o próximo desafio, que acontecerá nesta sexta-feira, às 16h, contra o Wolverhampton. O jogo será disputado no Etihad Stadium, e o time de Guardiola busca garantir mais três pontos para consolidar sua posição na classificação.





Veja também