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Copa do Mundo Rodri se junta a grupo seleto de nomes que venceram a Copa do Mundo, Champions e a Bola de Ouro Meio-campista espanhol ainda foi eleito o melhor jogador do Mundial, superando nomes como Messi e Mbappé

Rodri foi o responsável por erguer a taça da Copa do Mundo no título da Espanha no último domingo, 19, após o triunfo sobre a Argentina. O meio-campista ainda foi eleito o melhor jogador do Mundial, superando astros como Messi e Mbappé.



Com o troféu da Copa do Mundo, Rodri entra para um seleto grupo de atletas que também conquistaram a Uefa Champions League e a Bola de Ouro.

O jogador ganhou o prêmio de melhor do mundo no ano de 2024. A premiação na ocasião foi dada pela Uefa em parceria com a revista "France Football".

Antes de Rodri, apenas dez jogadores na história alcançaram a "Tríplice Coroa", ou seja, conquistaram a Copa do Mundo, a Uefa Champions League e a Bola de Ouro.



Nessa lista exclusiva, aparecem três brasileiros: Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Os outros jogadores com a "Tríplice Coroa" são: Bobby Charlton, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Paolo Rossi, Zinedine Zidane, Lionel Messi e Ousmane Dembélé.



Rodri foi campeão da Uefa Champions League com o Manchester City na temporada 2022/2023. A Bola de Ouro vencida pelo espanhol em 2024 foi polêmica, já que muitos torcedores e jornalistas, sobretudo brasileiros, contestaram o resultado, alegando que o atacante Vinícius Júnior tinha sido o grande destaque daquela temporada.



Na Copa do Mundo, Rodri comandou o meio-campo da Espanha, conduzindo o time de Luis de la Fuente ao título mundial. O atleta foi titular em todas as partidas da vitoriosa campanha da equipe. Foi a primeira vez que um jogador espanhol recebeu o prêmio de melhor da Copa do Mundo.



JOGADORES QUE CONQUISTARAM A "TRÍPLICE COROA":

Bobby Charlton (Inglaterra) - Copa do Mundo de 1966, Bola de Ouro de 1966 e Copa dos Campeões de 1968.

Gerd Müller (Alemanha Ocidental) - Bola de Ouro de 1970, Copa do Mundo de 1974 e Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique.

Franz Beckenbauer (Alemanha Ocidental) - Bola de Ouro de 1972, Copa do Mundo de 1974 e Liga dos Campeões pelo Bayern.

Paolo Rossi (Itália) - Copa do Mundo e Bola de Ouro de 1982, além da Liga dos Campeões de 1985 com a Juventus.

Zinedine Zidane (França) - Copa do Mundo e Bola de Ouro de 1998 e Liga dos Campeões de 2002 pelo Real Madrid.

Rivaldo (Brasil) - Bola de Ouro de 1999, campeão mundial em 2002 e vencedor da Liga dos Campeões com o Milan em 2003.

Ronaldinho Gaúcho (Brasil) - campeão mundial em 2002, Bola de Ouro de 2005 e campeão da Liga dos Campeões em 2006 com o Barcelona.

Kaká (Brasil) - campeão mundial em 2002, Liga dos Campeões com o Milan e Bola de Ouro em 2007.

Lionel Messi (Argentina) - campeão da Copa do Mundo de 2022, oito vezes vencedor da Bola de Ouro e tetracampeão da Liga dos Campeões com o Barcelona.

Ousmane Dembélé (França) - campeão mundial em 2018, vencedor da Liga dos Campeões com o PSG em 2025 e 2026 e da Bola de Ouro de 2025.

Rodri (Espanha) - campeão mundial em 2026, vencedor da Liga dos Campeões com o Manchester City em 2022/23 e da Bola de Ouro em 2024.

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