Seg, 20 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Copa do Mundo

Rodri se junta a grupo seleto de nomes que venceram a Copa do Mundo, Champions e a Bola de Ouro

Meio-campista espanhol ainda foi eleito o melhor jogador do Mundial, superando nomes como Messi e Mbappé

Reportar Erro
Rodri foi o responsável por erguer a taça da Copa do Mundo de 2026 para a EspanhaRodri foi o responsável por erguer a taça da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha - Foto: Franck Fife/AFP

Rodri foi o responsável por erguer a taça da Copa do Mundo no título da Espanha no último domingo, 19, após o triunfo sobre a Argentina. O meio-campista ainda foi eleito o melhor jogador do Mundial, superando astros como Messi e Mbappé.

Com o troféu da Copa do Mundo, Rodri entra para um seleto grupo de atletas que também conquistaram a Uefa Champions League e a Bola de Ouro.

O jogador ganhou o prêmio de melhor do mundo no ano de 2024. A premiação na ocasião foi dada pela Uefa em parceria com a revista "France Football".

Leia também

• Seleção da Espanha aterrissa no aeroporto de Madrid após conquistar bi da Copa

• Adolescente morre em comemorações pela Copa do Mundo na Espanha

• Cucurella destaca defesa 'incrível' da Espanha na Copa de 2026

Antes de Rodri, apenas dez jogadores na história alcançaram a "Tríplice Coroa", ou seja, conquistaram a Copa do Mundo, a Uefa Champions League e a Bola de Ouro.

Nessa lista exclusiva, aparecem três brasileiros: Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Os outros jogadores com a "Tríplice Coroa" são: Bobby Charlton, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Paolo Rossi, Zinedine Zidane, Lionel Messi e Ousmane Dembélé.

Rodri foi campeão da Uefa Champions League com o Manchester City na temporada 2022/2023. A Bola de Ouro vencida pelo espanhol em 2024 foi polêmica, já que muitos torcedores e jornalistas, sobretudo brasileiros, contestaram o resultado, alegando que o atacante Vinícius Júnior tinha sido o grande destaque daquela temporada.

Na Copa do Mundo, Rodri comandou o meio-campo da Espanha, conduzindo o time de Luis de la Fuente ao título mundial. O atleta foi titular em todas as partidas da vitoriosa campanha da equipe. Foi a primeira vez que um jogador espanhol recebeu o prêmio de melhor da Copa do Mundo.

JOGADORES QUE CONQUISTARAM A "TRÍPLICE COROA":

Reportar Erro

Veja também

Newsletter