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FUTEBOL INTERNACIONAL Rodri sofre lesão na coxa e vira desfalque no Barcelona O volante espanhol está descartado para o confronto contra o Atlético de Madrid no próximo domingo (8)

O meio-campista Rodri vai desfalcar o Barcelona no próximo fim de semana contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, devido a um problema muscular na coxa, informou o clube catalão nesta quarta-feira (4).

Em comunicado, o Barça explicou que o jogador passou por exames e teve constatada "uma pequena lesão no bíceps femoral da perna direita".

Rodri foi substituído no intervalo da vitória sobre o Aston Villa por 3 a 0 na Liga dos Campeões, na terça-feira, após sentir um desconforto na panturrilha direita nos minutos finais do primeiro tempo.

O clube catalão informou apenas que o meio-campista está fora do jogo contra o Atlético, no próximo domingo, em Madri, sem especificar o tempo de afastamento.

No entanto, segundo a imprensa espanhola, Rodri pode ficar até um mês longe dos gramados, o que significa que ele também desfalcaria a seleção da Espanha nos jogos da Liga das Nações na semana que vem.

A 'Roja', já classificada para as quartas de final do torneio continental, enfrenta a República Tcheca em Praga no dia 12 de novembro e, três dias depois, recebe a Inglaterra no estádio Metropolitano.

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