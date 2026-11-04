Rodri sofre lesão na coxa e vira desfalque no Barcelona
O volante espanhol está descartado para o confronto contra o Atlético de Madrid no próximo domingo (8)
O meio-campista Rodri vai desfalcar o Barcelona no próximo fim de semana contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, devido a um problema muscular na coxa, informou o clube catalão nesta quarta-feira (4).
Em comunicado, o Barça explicou que o jogador passou por exames e teve constatada "uma pequena lesão no bíceps femoral da perna direita".
Leia também
• Raphinha revela trauma após morte de jogador do Tenerife e evita comemorar gols pelo Barcelona
• Com Raphinha em alta, Barcelona recebe Aston Villa pela Champions; veja jogos desta terça (3)
• Barcelona retoma série de goleadas ao fazer 6 a 1 sobre o Alavés com 2 de Raphinha
Rodri foi substituído no intervalo da vitória sobre o Aston Villa por 3 a 0 na Liga dos Campeões, na terça-feira, após sentir um desconforto na panturrilha direita nos minutos finais do primeiro tempo.
O clube catalão informou apenas que o meio-campista está fora do jogo contra o Atlético, no próximo domingo, em Madri, sem especificar o tempo de afastamento.
No entanto, segundo a imprensa espanhola, Rodri pode ficar até um mês longe dos gramados, o que significa que ele também desfalcaria a seleção da Espanha nos jogos da Liga das Nações na semana que vem.
A 'Roja', já classificada para as quartas de final do torneio continental, enfrenta a República Tcheca em Praga no dia 12 de novembro e, três dias depois, recebe a Inglaterra no estádio Metropolitano.