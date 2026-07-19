Rodri supera Messi e é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo 2026; veja os demais premiados

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O meio-campista Rodri, da campeã Espanha, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo 2026, aos superar nomes como Mbappé e Messi, artilheiro e vice-artilheiro do Mundial, com 10 e oito gols, respectivamente. Capitão, foi ele quem ergueu a taça após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação, na final disputada neste domingo, em New Jersey.



Fora a Chuteira de Ouro, entregue ao artilheiro Mbappé, a Espanha dominou as premiações individuais da Copa. A Fifa escolheu Cubarsí como melhor jogador jovem e agraciou Unai Símon com o prêmio de melhor goleiro.

Rodri já se acostumou a ser agraciado com prêmios individuais. Em 2024, foi o vencedor da Bola de Ouro, em decisão considerada polêmica por muitos que viam Vinícius Júnior como merecedor da honraria naquela temporada.



Depois do reconhecimento na tradicional premiação da revista France Football, o meio-campista espanhol teve de lidar com uma série de lesões e não esteve perto de mostrar seu melhor futebol com a camisa do Manchester City.



Durante o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, contudo, reencontrou-se com as grandes atuações, como já havia previsto Pep Guardiola. "O Rodri estará bem para a Copa do Mundo de 2026 com a Espanha na próxima temporada. Será o melhor Rodri".



Melhor goleiro e melhor jovem

A Espanha terminou a Copa como a campeã menos vazada da história, com apenas um gol sofrido durante todo o torneio, feito que foi alcançado muito em razão da capacidade em ficar com a bola do meio de campo liderado por Rodri. De qualquer forma, uma estatística como essa jamais seria possível sem uma defesa sólida.



Até por isso, Unai Símon foi eleito o melhor goleiro do Mundial, sempre atento para salvar os espanhóis quando os adversários conseguiam espaços para finalizar. Esses espaços, contudo, não eram fáceis de encontrar, e um dos grandes responsáveis por isso foi Cubarsí, de apenas 19 anos, escolhido para receber o prêmio de melhor jovem do campeonato.

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