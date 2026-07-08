Rodrigo Caetano confirma renovação da seleção e promete espaço para novos nomes no ciclo 2030

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De volta ao Brasil após a eliminação da seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo, o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, afirmou que o trabalho para o próximo ciclo já começou. Segundo o dirigente, a comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti utilizará os amistosos da Data Fifa de setembro para ampliar a observação de atletas e abrir espaço para jogadores que não participaram do Mundial.



"A gente já fez todas as reuniões prévias em relação ao planejamento para a Data Fifa de setembro. Assim que tivermos o corpo técnico reunido, a comissão vai trabalhar em cima da lista larga mirando esses amistosos, que darão oportunidades para alguns que não estiveram na Copa do Mundo", afirmou, no desembarque da delegação no Rio de Janeiro.



Mesmo com a queda precoce diante da Noruega, Caetano defendeu a continuidade do trabalho de Ancelotti e disse que a avaliação interna segue positiva. Para o dirigente, a permanência do treinador demonstra confiança no projeto para o próximo Mundial





"Todos nós esperávamos chegar muito mais longe na Copa. Nossa seleção vinha em um crescente. A avaliação é positiva, senão ele não teria ficado. Ele mesmo não teria tomado a decisão de permanecer. Agora precisamos de tempo para reavaliar e fazer os ajustes."



Rodrigo Caetano destacou que a próxima Copa do Mundo deverá marcar uma renovação natural do elenco, já que parte dos jogadores mais experientes dificilmente estará no torneio. Segundo ele, a tendência é que jovens atletas passem a receber mais oportunidades ao longo do ciclo.



"Muitos jogadores experientes não vão poder estar conosco na próxima Copa. Abre-se um espaço maior para os jovens, e tenho certeza de que a comissão técnica vai oportunizá-los e colocar a seleção novamente no rumo."



O dirigente também apontou a estabilidade da comissão técnica como um fator importante para evitar mudanças bruscas ao longo do ciclo, cenário que, segundo ele, prejudicou a Seleção em edições anteriores.



"Para que não tenhamos um ciclo como foi no passado, essa estabilidade é um lado positivo. Mesmo com o resultado abaixo do esperado, tivemos muitos jogadores jovens que ganharam minutagem e experiência. É por aí que vamos começar pensando nos amistosos e em um ciclo mais estável."



Por fim, Caetano afirmou que o Brasil continua produzindo talentos em quantidade, mas reconheceu que o cenário internacional mudou e exige uma análise mais profunda das recentes eliminações em grandes competições.



"Temos muitos jogadores jovens. Quando o resultado não vem, é difícil reconhecer os pontos positivos. Rayan e Endrick, por exemplo, até pouco tempo estavam disputando categorias de base. O Brasil sempre terá muitos jogadores qualificados. A discussão que vale é entender por que ficamos pelo caminho nas últimas competições. As outras seleções cresceram, o futebol está globalizado e muito mais físico. Cabe a nós reunir tudo isso, organizar e recolocar a Seleção no caminho das vitórias."

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