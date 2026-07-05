Rodrigo Caetano lamenta eliminação no 'melhor momento' e aponta 'reconstrução' na Seleção

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Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas brasileiras, lamentou a eliminação da Copa do Mundo, após a derrota, por 2 a 1, neste domingo, diante da Noruega, e aponta 'reconstrução da equipe' para o ciclo até a disputa do Mundial de 2030.



"Hoje lamentavelmente o detalhe não esteve a nosso lado. A nossa equipe repetiu um bom jogo, mas fomos eliminados em um momento em que a gente mais vinha crescendo na competição, apesar do número de desfalques. Se nós nominarmos jogadores agora vai parecer que vamos apontar responsáveis. Em uma eliminação como esta todos perdemos", disse o dirigente.





"Temos de assumir, que infelizmente fomos eliminados e poderíamos e deveríamos ter chegado mais longe. Mas como profissional, eu tenho de olhar mais para frente com esperança e expectativa que a gente tenha um ciclo mais normal, dentro daquilo que é ideal para o futebol e para o esporte de alto rendimento, que é você planejar com mais tempo e com mais calma", continuou Rodrigo Caetano.



"É preciso destacar o nível de profissionalismo destes jogadores É difícil falar agora em pontos positivos. O futebol sempre foi avaliado por resultados e vai continuar assim e tudo certo. Assimilar as críticas. Eles trabalharam ao máximo. E agora é iniciar uma reconstrução da equipe a partir de setembro (dois amistosos na Austrália), com a garantia da permanência do treinador, que chegou para a Copa com um ano e meio no cargo e 12 12 jogos. A CBF fez o contrário do que a normalidade que o futebol faria, ao renovar antes da Copa e demonstrou confiança no trabalho", disse o coordenador.

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