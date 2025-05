Rodrigo faz gol "místico", Brasil bate Belarus e é hepta da Copa do Mundo de Futebol de Areia

A- A+

O Brasil fez um jogo duro com a emergente Belarus, contou com a "mística" do melhor do mundo, Rodrigo, e se sagrou campeão da Copa do Mundo de Futebol de Areia de 2025 com uma vitória por 4 a 3, neste domingo, em Victoria, Seychelles, no leste da África. Esta é a sétima vez que o País conquista o maior troféu da modalidade e o segundo consecutivo, depois de ter faturado também em 2024.



O jogo estava empatado até os últimos dois minutos, quando Rodrigo acertou um chute em que a bola bateu em um montinho de areia e tirou completamente o goleiro Avgustov da jogada. Depois disso, foi só controlar o adversário para comemorar.



Contando com os torneios organizados pela Beach Soccer Worldwide (BSWW), é o 16º título para a coleção da seleção brasileira. Para Belarus, foi a primeira final e uma evolução em relação ao último ano, quando terminou na quarta colocação. Portugal ficou com o terceiro lugar da atual edição ao bater Senegal.



Na saída de bola, Ryabko arriscou um chute de longe para defesa de Bobô, com a seleção belarussa testando novamente o goleiro em um chute de Avgustov. O Brasil, contudo, controlou as ações e abriu o placar. Filipe Silva recebeu um belo passe de Benjinha, dominou no peito, deu uma bicicleta e encontrou Lucão do lado da trave para empurrar ao gol.





O segundo quase saiu em um chute cruzado de Catarino que pegou em Rodrigo de cara para a meta, mas a bola bateu no braço dele e o lance foi interrompido. Na sequência, Ryabko, de novo, assustou ao arriscar uma bicicleta que passou à esquerda do gol de Bobô, que defendeu outro chute dos europeus em seguida.



Belarus chegou ao empate na metade final do primeiro período. Bryshtsel deu uma bicicleta da direita que o goleiro brasileiro defendeu, mas dando rebote para Novikau igualar o placar. E o Brasil quase desempatou em seguida com um chute de Benjinha na trave. Outros dois voleios, de Rodrigo, obrigaram Avgustov a trabalhar antes do fim do primeiro tempo.



A seleção desempatou no começo do segundo tempo com Rodrigo, que recebeu um passe de cabeça de Catarino, contou com um erro da zaga bielorussa e marcou o segundo da equipe. E o mesmo Catarino ampliou com um golaço de longe em seguida. O período terminou com o Brasil administrando a vantagem. Bobô ainda obrigou Avgustov a fazer uma bonita defesa na reta final.



A forte defesa brasileira precisou ser eficiente no terceiro e último período, em que Belarus precisou se lançar à frente. Um erro, no entanto, colocou os adversários de volta no jogo, quando Lucão dominou errado e acabou dando um "passe" para Bryshtsel diminuir.



A situação ficou dramática quando os europeus tiveram um pênalti a seu favor em que a arbitragem viu mão de Lucão. O lance foi convertido com categoria por Bryshtsel, o artilheiro da competição, e ficou tudo igual novamente.



Com os gols, Belarus começou a se animar no jogo e autor do empate começou a levar muito perigo para a equipe brasileira. Edson Hulk teve uma grande chance na reta derradeira da partida, mas parou em boa defesa de Avgustov.



No minuto final, apareceu a "mágica" do melhor do mundo: Rodrigo chutou de longe, Avgustov foi traído por um montinho de areia que fez a bola o encobrir e entrar no gol. Fim de papo, 4 a 3, e heptacampeonato da seleção brasileira.

