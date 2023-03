A- A+

Futebol Rodrigo Leal estreia no profissional do Náutico, mas Dado pede cautela: "Não está pronto ainda" Prata da casa entrou em campo na vitória alvirrubra por 4x0 diante do Íbis, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano

No final de 2021, o atacante Rodrigo Leal, de então 17 anos, foi negociado por empréstimo pelo Náutico com o Atlético/MG. Destaque das divisões de base, o jogador saiu de Pernambuco sem ter atuado entre os profissionais. No segundo semestre do ano passado, porém, ele retornou, participando no início de 2023 do elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, deu mais um passo na carreira, o de estrear na equipe principal do Timbu, na goleada por 4x0 diante do Íbis, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano.



Entrando na reta final do segundo tempo, na vaga de Kayon, o jogador de 19 anos por pouco não marcou também o primeiro gol entre os profissionais. Após o jogo, o técnico Dado Cavalcanti elogiou o prata da casa, mas adotou o tom cauteloso sobre a possibilidade de utilizar o jovem nos próximos compromissos da temporada.



“Hoje ele entrou em campo e por pouco não fez o gol, que seria importante para ele e todos nós. É um jovem talento. Tem a expectativa do clube de ter uma evolução, mas não está pronto ainda. É importante amadurecer”, afirmou.





Rodrigo pode ter mais uma oportunidade de entrar em campo no sábado (18), contra o Maguary, no Arthur Tavares, pela 12ª rodada do Campeonato Pernambuco. O Timbu é o atual vice-líder da competição, com 19 pontos.

