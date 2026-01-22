Qui, 22 de Janeiro

Futebol

Rodrigo Pereira apita Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico

Árbitro será acompanhado dos assistentes Karla Santana e Fernando Antônio

Rodrigo Pereira, árbitro FifaRodrigo Pereira, árbitro Fifa - Foto: Divulgação/FPF

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) confirmou nesta quinta-feira (22) que Rodrigo Pereira será o árbitro responsável por comandar o Clássico das Emoções deste domingo (25), entre Santa Cruz e Náutico, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano.

O profissional terá como assistentes Karla Santana e Fernando Antônio. Nairon Pereira será o quarto árbitro. O confronto, vale lembrar, terá o recurso do árbitro de vídeo, após o Santa Cruz se prontificar a arcar com os custos do uso do VAR.

O Náutico é o atual líder do Pernambucano, com nove pontos, e entra em campo nesta noite, contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco. O Santa Cruz está em quarto, com sete pontos. 

