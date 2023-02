A- A+

Mundial de Clubes Rodrygo diz que esperava o Al-Hilal na final do Mundial de Clubes: "Era difícil o Flamengo passar" O atacante brasileiro fez um dos gols da goleada do Real Madrid contra o Al Ahly

Com a goleada diante do Al Ahly, nesta quarta-feira (08), o Real Madrid garantiu sua vaga na final do Mundial de Clubes. Antes do início do torneio, a expectativa era de um confronto do campeão europeu contra o Flamengo, que acabou sendo eliminado pelo Al-Hilal. No entanto, de acordo com o atacante Rodrygo, a vitória do campeão asiático era esperada.

"Sendo sincero a gente sabia que era difícil o Flamengo passar. Estava todo mundo apostando no Al-Hilal e esperava que a final seria contra eles. Aconteceu, vai ser um jogo difícil e vamos tentar ganhar", disse o jogador na zona mista.

Quando questionado sobre as provocações feitas por dirigentes e torcedores do Flamengo, que comemoraram o título da Libertadores com provocações ao Real Madrid, Rodrygo considerou como algo normal do futebol.

"Esse vídeo é normal no futebol. Depois que você ganha o título vem o momento de euforia e acaba provocando. Mas eu não vejo como provocação e sim como uma coisa legal no futebol".

O Mundial de Clubes termina no próximo sábado (11). O Flamengo encara o Al Ahly na disputa do terceiro lugar às 12h30, enquanto o Real Madrid decide o título contra o Al-Hilal, às 16h.

