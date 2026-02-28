A- A+

Futebol Rodrygo diz que título sem Neymar "não teria a mesma graça" e defende camisa 10 na Copa Jogador do Real Madrid se posicionou a favor da convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026

Rodrygo foi direto ao falar sobre a importância de Neymar para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em participação no programa Um Dia Com…, da CazéTV, o atacante afirmou que a presença do camisa 10 é fundamental - e foi além ao destacar o peso simbólico do ídolo.



"É lógico. Pra mim, na minha opinião, não tem nem discussão. Mas a gente sabe, claro, ele precisa estar bem, tem que estar se preparando, está voltando da cirurgia no joelho. Não vai ter a mesma graça ganhar sem ele, então a gente precisa dele", disse.

A declaração reforça o tamanho de Neymar dentro do grupo, mesmo em meio ao processo de recuperação física. O atacante voltou a atuar após cirurgia no joelho realizada em dezembro e ainda busca sequência.

Recentemente, porém, mostrou evolução ao marcar dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, desempenho que animou torcedores em meio ao momento irregular do Santos na temporada.



Aos 34 anos na próxima Copa, Neymar tenta recuperar a melhor forma para se manter competitivo no ciclo final até o Mundial. A decisão passará por Carlo Ancelotti, responsável por conduzir a Seleção no período pré-Copa.



Rodrygo, por sua vez, tem cenário consolidado. Aos 25 anos, é peça importante no Real Madrid e mantém relação direta com Ancelotti no clube espanhol - fator que o coloca em posição confortável nas convocações.

Mesmo com espaço garantido, fez questão de defender publicamente a presença do principal nome da geração na busca pelo hexa.

