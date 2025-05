A- A+

FUTEBOL Rodrygo é o principal alvo do Arsenal para a próxima temporada, diz jornal Brasileiro do Real Madrid estaria insatisfeito no Real Madrid

Diante de rumores de que o atacante Rodrygo estaria insatisfeito no Real Madrid, o Arsenal mira o jogador como o principal nome para esta janela de transferências. De acordo com o jornal espanhol Marca, Mikel Arteta ainda conta com a contratação do sueco Gyokeres para o ataque.

— Se você quer ganhar grandes troféus, você tem que ser o melhor do mercado, certo? Os times que ganham sempre têm os melhores jogadores — disse Arteta, segundo o Marca.

Segundo o periódico, o time inglês "precisa de poder de fogo" e o brasileiro seria peça chave para isso. Além dele, o treinador espanhol mira canhotos para compor o elenco.





O ex-atacante e ídolo do Newcastle, Alan Shearer, afirmou em entrevista à Betfair que vê o brasileiro como uma peça ideal para a Premier League — e que tanto Arsenal quanto Newcastle poderiam disputar sua contratação caso ele decida deixar a Espanha.

— Se ele não estiver feliz no Real Madrid, não faltarão ofertas para ele vir jogar na Premier League — afirmou Shearer.

Outros 'brazucas' cotados

Outro nome em pauta no Emirates Stadium é o de João Pedro, destaque do Brighton. Canhoto, versátil e com boa presença no ataque, o ex-jogador do Fluminense tem agradado à comissão técnica dos Gunners, que analisa uma possível investida na próxima janela.

Além dos dois atacantes, o Arsenal também observa o volante Andrey Santos, atualmente emprestado ao Strasbourg pelo Chelsea. O jovem de 20 anos foi revelado pelo Vasco da Gama e chegou aos Blues em 2023. De acordo com o Le 10 Sport, os Gunners estão "trabalhando duro" nos bastidores para viabilizar uma transferência já neste verão europeu. No entanto, o Paris Saint-Germain surge como um forte concorrente. Nenhum dos jogadores citados teriam propostas oficiais apresentadas pelo time inglês.

