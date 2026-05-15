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Futebol

Rodrygo, fora da Copa do Mundo por lesão, será comentarista do SporTV durante o Mundial

Atacante do Real Madrid foi anunciado como reforço da cobertura especial na Copa do Mundo de 2026

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Rodrygo, atacante do Real MadridRodrygo, atacante do Real Madrid - Foto: José Jordan/AFP

Fora da Copa do Mundo de 2026 por conta de uma grave lesão no joelho, Rodrygo encontrou uma nova maneira de participar do principal torneio do futebol mundial.

O atacante do Real Madrid foi anunciado pelo SporTV como reforço da cobertura especial do Mundial e fará participações no programa "Seleção Copa", direto dos Estados Unidos.

O próprio jogador confirmou a novidade nas redes sociais nesta sexta-feira. Em vídeo publicado para os fãs, Rodrygo celebrou a oportunidade de acompanhar a competição de um jeito diferente após o corte traumático da seleção brasileira.

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"Fala, galera. Passando para avisar que a gente se vê na Seleção Copa do SporTV. Um grande abraço e até lá", disse o atacante.

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O programa será comandado por André Rizek, em Nova York, e contará com nomes conhecidos do futebol brasileiro e da televisão esportiva. Felipe Melo e Paulo Nunes participarão de forma fixa, enquanto Luiz Felipe Scolari, Renato Augusto, D’Alessandro e Bruno Formiga também estarão no projeto durante o torneio.

A presença de Rodrygo chama atenção principalmente pelo contexto vivido pelo jogador nos últimos meses. O atacante vinha sendo presença constante nas convocações de Carlo Ancelotti e aparecia como um dos nomes certos da seleção brasileira para a Copa. No entanto, uma grave lesão sofrida durante partida do Real Madrid contra o Getafe mudou completamente os planos do atleta.

Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior e lesionou o menisco do joelho direito, precisando passar por cirurgia. O prazo estimado de recuperação gira em torno de oito meses, o que inviabilizou sua participação no Mundial.

Na época da lesão, o atacante não escondeu a frustração pela ausência na competição. Pessoas próximas ao jogador relataram que o brasileiro encarou o momento como um dos mais difíceis da carreira, principalmente por perder a chance de disputar sua primeira Copa do Mundo como protagonista da seleção.

O "Seleção Copa" estreia no dia 6 de junho, logo após o amistoso entre Brasil e Egito, último compromisso da equipe de Carlo Ancelotti antes da estreia no Mundial.

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