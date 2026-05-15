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Futebol Rodrygo, fora da Copa do Mundo por lesão, será comentarista do SporTV durante o Mundial Atacante do Real Madrid foi anunciado como reforço da cobertura especial na Copa do Mundo de 2026

Fora da Copa do Mundo de 2026 por conta de uma grave lesão no joelho, Rodrygo encontrou uma nova maneira de participar do principal torneio do futebol mundial.

O atacante do Real Madrid foi anunciado pelo SporTV como reforço da cobertura especial do Mundial e fará participações no programa "Seleção Copa", direto dos Estados Unidos.

O próprio jogador confirmou a novidade nas redes sociais nesta sexta-feira. Em vídeo publicado para os fãs, Rodrygo celebrou a oportunidade de acompanhar a competição de um jeito diferente após o corte traumático da seleção brasileira.

"Fala, galera. Passando para avisar que a gente se vê na Seleção Copa do SporTV. Um grande abraço e até lá", disse o atacante.

O programa será comandado por André Rizek, em Nova York, e contará com nomes conhecidos do futebol brasileiro e da televisão esportiva. Felipe Melo e Paulo Nunes participarão de forma fixa, enquanto Luiz Felipe Scolari, Renato Augusto, D’Alessandro e Bruno Formiga também estarão no projeto durante o torneio.

A presença de Rodrygo chama atenção principalmente pelo contexto vivido pelo jogador nos últimos meses. O atacante vinha sendo presença constante nas convocações de Carlo Ancelotti e aparecia como um dos nomes certos da seleção brasileira para a Copa. No entanto, uma grave lesão sofrida durante partida do Real Madrid contra o Getafe mudou completamente os planos do atleta.

Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior e lesionou o menisco do joelho direito, precisando passar por cirurgia. O prazo estimado de recuperação gira em torno de oito meses, o que inviabilizou sua participação no Mundial.

Na época da lesão, o atacante não escondeu a frustração pela ausência na competição. Pessoas próximas ao jogador relataram que o brasileiro encarou o momento como um dos mais difíceis da carreira, principalmente por perder a chance de disputar sua primeira Copa do Mundo como protagonista da seleção.

O "Seleção Copa" estreia no dia 6 de junho, logo após o amistoso entre Brasil e Egito, último compromisso da equipe de Carlo Ancelotti antes da estreia no Mundial.

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