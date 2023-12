Rodrygo, Gabriel Medina e mais: saiba quem são os atletas que curtiram pré-Réveillon em Maracaípe

A- A+

O Litoral Sul de Pernambuco é um dos destinos mais procurados no Brasil para as festas de fim de ano. Seguindo a tendência, muitas estrelas do esporte podem ser flagrados nas festas de Réveillon, como foram os casos de Rodrygo, craque da Seleção Brasileira e do Real Madrid, e do campeão mundial de surf, Gabriel Medina. Além deles, outros nomes também estiveram presentes no Réveillon Amoré, nesta quarta-feira (27), produção da parceria entre Carvalheira e We Make, em Maracaípe, no município de Ipojuca.

O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, e o goleiro do Corinthians e ex-Santa Cruz, Carlos Miguel, também foram fotografados com o atacante da Seleção. Outros que já tiveram passagens por clubes da capital pernambucana, André, ex-Sport, e Thomas, ex-Santa Cruz e Sport, também estão curtindo as férias no litoral pernambucano.

Além do elenco repleto de atletas famosos, a festa de réveillon contou com a presença de muitas outras celebridades do meio artístico. O comediante e entusiasta do boxe, Whindersson Nunes, além de Jade Picon, Bianca Andrade, Maisa Silva e João Guilherme estiveram presentes no evento.

