A- A+

Má fase Rodrygo chega ao maior jejum da história do Real Madrid para um atacante Brasileiro chega a 1.339 minutos sem balançar as redes e iguala marca que durou mais de um século

O relógio segue correndo contra Rodrygo numa contagem regressiva que o atacante, por enquanto, não consegue estancar. O brasileiro chegou, segundo o jornal local Diario As, a 30 jogos oficiais sem marcar pelo Real Madrid — 1.339 minutos de jejum — e igualou o recorde negativo de Mariano, que entre 2020 e 2022 passou pelas mesmas 30 partidas sem balançar as redes, de acordo com dados do estatístico Mister Chip.

Agora, o camisa 11 está perigosamente perto de outro marco indesejado: os 1.416 minutos de Rafa Marañón, entre 1972 e 1974, o maior jejum já registrado por um atacante do clube em 123 anos de história.

Nessa segunda-feira (1º) completaram-se 273 dias desde o último gol de Rodrygo pelo Madrid, marcado em 4 de março, no Bernabéu, pela Liga dos Campeões, diante do Atlético.

Desde então, enquanto o brasileiro passou em branco, o time anotou 83 gols, distribuídos entre 17 jogadores diferentes, incluindo Mbappé (39), Vinicius (9), Bellingham (8), Güler (6) e Gonzalo (4). O contraste expõe um período de baixa incomum para um atleta decisivo em grandes jogos desde que chegou à Espanha.

Foram quase nove meses de um “deserto” com raros oásis: um gol em amistoso contra o WSG Tirol e três assistências — para Tchouameni, Gonzalo e Camavinga — ao longo desse período. A camisa que ele voltou a ver balançar foi a da Seleção: marcou dois gols pela equipe brasileira na pausa internacional de outubro, desempenho que serviu como alívio em meio à pressão no clube.

No Real Madrid, porém, a concorrência no ataque reduziu seu protagonismo: Rodrygo jogou 15 partidas na temporada, mas foi titular em apenas quatro.

O atacante, de 24 anos, tenta agora recorrer a bons presságios para virar a página. Seus próximos compromissos incluem City (dia 10) e Sevilla (dia 20) — duas de suas vítimas preferidas, contra as quais soma quatro gols cada. Antes disso, enfrenta o Athletic Bilbao, rival contra o qual também tem bom retrospecto, com três gols marcados.

Veja também