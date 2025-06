Rodrygo pode deixar Real Madrid e entra na mira de três gigantes da Premier League, diz jornal

A- A+

O atacante Rodrygo tem o futuro incerto no Real Madrid. O brasileiro, que não conseguiu se destacar no fim da última temporada europeia, não tem a permanência assegurada na equipe espanhola. De acordo com o jornal espanhol As, uma conversa com o novo técnico do Real, Xabi Alonso, será fundamental para a decisão sobre o futuro do jogador. Mas uma saída não está descartada.

"Rodrygo é jogador do Real Madrid e vamos conversar com todos eles porque merecem. É um jogador espetacular e vamos precisar dele", disse o treinador, ao ser apresentado no Real, na semana passada.



O brasileiro se recupera de problemas físicos e está nos planos do Real Madrid para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, a partir deste mês. Posteriormente, a conversa com Xabi Alonso definirá os próximos passos do brasileiro.

Rodrygo tem contrato com o Real Madrid até junho de 2028. Segundo o As, três clubes gigantes da Inglaterra estão de olho na situação do atacante brasileiro: Chelsea, Arsenal e Manchester City.

O jornal cita que o técnico do City, Pep Guardiola, é um admirador do futebol do brasileiro. "O brasileiro quer escutar da boca do novo técnico do Real Madrid quais são seus planos para a equipe em geral e para ele em particular, se o sistema que ele vai usar é um no qual (Rodrygo) se encaixa e se ele (Xabi) planeja dar ao jogador o protagonismo que ele quer", diz o periódico espanhol.

