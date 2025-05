Rodrygo quebra o silêncio e rebate rumores sobre saída do Real Madrid: "Deixem de criar coisas"

A- A+

O atacante brasileiro Rodrygo Goes utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira para se manifestar diante dos rumores sobre uma possível saída do Real Madrid. Em uma publicação no Instagram, o jogador agradeceu o apoio dos fãs e pediu o fim das especulações.

"Obrigado por todas as mensagens e preocupações. Voltarei em breve. Deixem de criar coisas", escreveu nos stories.

Publicação de Rodrygo. Foto: Reprodução/Instagram.

A mensagem foi acompanhada por uma imagem que mostra o jogador com as pernas dentro de uma câmara hiperbárica, equipamento utilizado para acelerar a recuperação muscular. O uso do aparelho indica que Rodrygo está focado em sua reabilitação física.

Nos últimos dias, o atacante enfrentou um período conturbado no clube merengue. Ele não entrou em campo no último clássico contra o Barcelona, foi substituído no intervalo da final da Copa do Rei e deixou o treinamento de terça-feira após apenas 15 minutos. Esses episódios alimentaram especulações sobre seu futuro no time.

