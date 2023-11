Rodrygo renova com o Real Madrid até 2028

A- A+

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (2) a renovação do contrato do atacante brasileiro Rodrygo até 2028, que teria uma multa rescisória multimilionária.

"Real Madrid C. F. e Rodrygo chegaram a acordo pela renovação do contrato do jogador, que fica vinculado ao clube até 30 de junho de 2028", afirmou o Real Madrid em um comunicado.

O clube não informou os valores, mas segundo a imprensa espanhola, o novo contrato tem uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros (R$ 5,2 bilhões na cotação atual).

O anúncio da renovação de Rodrygo, cujo vínculo anterior era até 2025, acontece apenas dois dias depois de o clube confirmar a extensão do contrato de Vinícius Júnior até 2027.

Desde sua chegada ao Real Madrid, em 2019, Rodrygo conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

Nesse período, ele disputou 179 jogos com a camisa merengue e marcou 39 gols, dois deles na final da Copa do Rei em maio, contra o Osasuna, que terminou com a vitória do Real Madrid por 2 a 1.

