COPA DO MUNDO Rodrygo rompe ligamento do joelho direito em jogo do Real Madrid e está fora da Copa do Mundo Além de ficar indisponível para a seleção brasileira, o jogador de 25 anos deve perder todo restante de temporada pelo Real Madrid

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora da Copa do Mundo.

O departamento médico do clube merengue, por meio de nota oficial, confirmou a lesão após o atleta passar por exames na manhã desta terça-feira (3). O jogador se machucou durante a partida contra o Getafe no dia anterior.

Além de ficar indisponível para a seleção brasileira, o jogador de 25 anos deve perder todo restante de temporada pelo Real Madrid. Ao sentir a lesão, ele caiu no gramado, mas, embora demonstrasse estar sentindo dores, continuou em campo e terminou a partida.

Rodrygo havia acabado de se recuperar de uma tendinite que o deixou afastado por cerca de um mês. Ele era um dos nomes confirmados na lista definitiva de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, portanto a ausência abre mais uma vaga na briga entre aqueles que ainda têm de convencer o treinador italiano.

Nomes como Igor Jesus, João Pedro e Endrick, embora de características diferentes, podem aproveitar a lacuna deixada na convocação ideal de Ancelotti.

Para o Real Madrid, a lesão do atacante também causa frustração, já que o setor ofensivo do time merengue está repleto de baixas para encarar o Celta de Vigo na próxima rodada do italiano. Mbappé também se recupera de lesão, enquanto Mastantuono cumpre suspensão por ter sido expulso no jogo anterior.



