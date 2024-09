Rodrygo se diz 'chateado' por ficar de fora da lista de candidatos à Bola de Ouro

A- A+

O atacante Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, admitiu ter ficado aborrecido por sua ausência da lista dos trinta candidatos à Bola de Ouro de 2024.

Em entrevista para o portal Globo Esporte, publicada nesta segunda-feira (9), o jogador disse acreditar que seu desempenho no ano merecia esse reconhecimento

"Eu fiquei chateado. Acho que pela temporada que eu fiz, eu merecia estar entre os 30. Fiz por merecer. Não é desmerecendo ninguém também, todo mundo que está lá fez um ótimo trabalho. Mas acho que eu merecia estar lá", disse.

Ao saber na semana passada de que havia ficado de fora da lista, o versátil atacante de 23 anos mostrou a sua surpresa nas redes sociais, onde o craque brasileiro Neymar também questionou que o seu compatriota não tivesse sido levado em consideração.

Rodrygo marcou 17 gols e deu nove assistências em 51 jogos pelo Real Madrid na última temporada, em que o clube 'merengue' conquistou o campeonato espanhol, as Supercopas da Europa e da Espanha e o histórico 15º título da Liga dos Campeões.

Mas os seus bons números não foram suficientes para que ele fosse incluído na lista de candidatos ao prestigioso prêmio concedido pela revista France Football, divulgada no dia 4 de setembro.

Seu companheiro de equipe e compatriota Vinicius Jr é um dos favoritos. Também consta na lista o astro francês Kylian Mbappé, recém-chegado ao time da capital espanhola, que de acordo com Rodrygo, tem tudo para contribuir na equipe.

"Acho que a gente está cada dia se conhecendo mais, cada dia tentando se entrosar mais dentro de campo. Mas as primeiras impressões dele foram muito boas. Como eu falei, uma pessoa super do bem e um craque, que tem tudo pra nos ajudar muito lá no Madrid", disse ele, sobre Mbappé.

Rodrygo deu as declarações após marcar o gol da vitória sem brilho do Brasil sobre o Equador, na sexta-feira (6), no estádio Couto Pereira em Curitiba, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O triunfo interrompeu uma incômoda sequência de quatro jogos consecutivos sem vencer, incluindo três derrotas seguidas, mas não agradou a torcida, que chegou a vaiar a seleção.

"Acho que o povo, querendo ou não, está um pouco mal acostumado com as nossas gerações passadas que sempre ganhavam, sempre encantavam e a gente está tentando reconquistar isso", argumentou.

Sem Neymar, que se recupera de uma grave lesão no joelho sofrida em outubro passado, o atacante 'merengue' vestiu a camisa 10.

"Vamos deixar que o Neymar se recupere lá tranquilo, que ele fique com a cabeça dele boa, só pensando em se recuperar. Ele sabe que o lugar dele está aqui e nesse tempo a gente vai se fortalecendo como equipe", garantiu o atacante.

Rodrygo também elogiou o promissor atacante Estevão, de 17 anos, que estreou contra o Equador: "Dá para ver que ele vai ser um fenômeno".

