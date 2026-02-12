A- A+

Sport Roger afirma que Fábio Matheus pediu para deixar clube: "Só fica no Sport quem quer ficar" Aos 22 anos, volante esteve perto de se transferir para o Remo no início da temporada

O volante Fábio Matheus não seguirá vestindo as cores do Sport. Após não ter concretizada sua ida para o Remo, o cabeça de área retornou ao clube pernambucano, mas deve procurar um novo destino para atuar em 2026.

A informação foi dada pelo treinador leonino, Roger Silva, durante entrevista coletiva, após a vitória do Sport por 1x0 sobre o Retrô, nesta quinta-feira (12). Segundo o técnico, o atleta e seu staff comunicaram o desejo de deixar o Leão.

"O que eu estou sabendo é que o Fábio quer sair. Isso é o que foi me passado, que o atleta e o seu agente já passaram que não querem permanencer. A gente vai respeitar a opção do atleta", iniciou Roger.

"Isso me foi passado e estou passando para vocês. Desde o dia que cheguei, eu disse que só fica no Sport quem quer ficar, quem entende que o momento é de reconstrução total", seguiu.

Aos 22 anos, Fábio Matheus tem vínculo com o Sport até o final desta temporada. Ao todo, são 71 partidas com a camisa rubro-negra, quatro gols e três assistências. No ano passado, foi emprestado pelo clube para o Novorizontino. Pelo clube paulista, teve boa passagem e acumulou 39 aparições.

