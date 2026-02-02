Roger celebra período sem jogos e visa evolução de reforços no Sport

A- A+

Classificado de forma direta à semifinal do Campeonato Pernambucano, o Sport vai ganhar uma mini pré-temporada até voltar a atuar pela competição, na próxima semana. Serão dez dias para o técnico Roger Silva seguir fazendo ajustes no elenco. Enquanto trabalha, o Rubro-negro fica aguardando o vencedor de Retrô e Maguary, que duelam pela segunda fase da competição.

Diante do período de tempo que o Leão terá pela frente, Roger afirmou que as atividades serão de extrema importância para deixar alguns atletas recém-chegados prontos para os próximos desafios. Nomes como Marcelo Benevenuto, Clayson e Iury Castilho estão abaixo dos demais companheiros fisicamente. O meia Carlos De Pena, utilizado nas duas últimas partidas, também tem recebido atenção especial do treinador.

"Estou feliz com esses dias que teremos para treinar. Preciso melhorar o Benevenuto, preciso fazer pré-temporada com bola e força com Clayson, com De Pena, entrou bem hoje, mas precisa de treino com campo, de força. Iury Castilho estava treinando separado, então vamos ter que cuidar desses caras", enfatizou Roger.

Com a expectativa de estrear as caras novas na próxima semana, Roger fez questão de comemorar o esforço feito pela diretoria para encorpar o elenco, antes de encerrar as inscrições para a disputa do Estadual. A janela de registros do campeonato fechou na última sexta-feira (31), com Iury Castilho sendo inscrito perto do fechamento do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

"Eu estou feliz demais com as contratações. A gente esperpou todo mundo. É muito legal o que estamos fazendo aqui. A gente esperou esses caras. O Iury até o final, o Clayson, o Bene (Benevenuto), o Pena. A gente foi arrumando os números para não estragar o que estamos planejando", detalhou.

Passada a vitória sobre o Santa Cruz, o elenco do Sport se reapresenta na manhã desta terça-feira (3), no CT José de Andrade Médicis, para dar início aos trabalhos de olho na semifinal do Pernambucano.

