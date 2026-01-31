Dom, 01 de Fevereiro

Campeonato Pernambucano

Roger cita Ariano Suassuna e dedica vitória do Sport em clássico para torcida

Treinador rubro-negro ainda afirmou ter ficado satisfeito com atuação do time, sobretudo no segundo tempo

Roger celebra gol de Micael no meio da torcida do SportRoger celebra gol de Micael no meio da torcida do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O técnico Roger Silva foi só alegria, durante entrevista coletiva, após a vitória do Sport sobre o Santa Cruz, por 2x1, na tarde deste sábado (31), na Ilha do Retiro, pela última rodada da primeira fase do Pernambucano. O treinador rubro-negro citou o escritor Ariano Suassuna para dedicar o resultado positivo aos torcedores leoninos.

Com o resultado sobre o rival, o Leão carimbou vaga direta na semifinal do Estadual e garantiu vaga na Copa do Brasil do próximo ano. 

"É um momento especial para mim, muito feliz de estar aqui. Como diz Ariano Suassuna: Felicidade é torcer pelo Sport". Uma note especial, a casa estava maravilhosa, e essa vitória dedico ao torcedor, que acreditou e veio. Desde o primeiro dia que cheguei tenho pedido esse apoio, para ele confiar, para levar o time com energia positiva para cima, e nos momentos difíceis apoiar. Queria entregar essa vitória para ele", declarou.

• Com gol no fim, Sport vence Santa Cruz e se garante na semifinal do Pernambucano

Sobre a atuação da equipe no Clássico das Multidões, Roger se mostrou satisfeito. Sobretudo sobre a entrega do time no segundo tempo. De acordo com o técnico, a apresentação na etapa complementar é o reflexo do que ele planeja para o clube na sequência da temporada.  

"No primeiro tempo, com análise mais fria, pecamos um pouco na transição, fomos colocando os caras no jogo, potencializando o jogo do adversário. Mas mesmo assim por todo tempo tivemos o controle", iniciou.

"O segundo tempo é o que planejo. Um time que troca mais passes, joga para frente, troca corredor com rapidez. Diz mais o que quero como equipe o segundo tempo. Essa equipe que vamos procurar ter aqui, que cuida melhor da bola, é mais assertiva e duela. A gente foi forte no segundo temmpo, duelamos, e acho que é concordância de todos que ganhou quem buscou o resultado", prosseguiu. 

Com a vaga garantida na semifinal, o Sport agora aguarda o vencedor de Retrô e Maguary, que vão se enfrentar nas quartas de final do Estadual. Os times iniciam a disputa por uma vaga entre os quatro semifinalistas no próximo meio de semana. 

