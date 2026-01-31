A- A+

Campeonato Pernambucano Roger cita Ariano Suassuna e dedica vitória do Sport em clássico para torcida

O técnico Roger Silva foi só alegria, durante entrevista coletiva, após a vitória do Sport sobre o Santa Cruz, por 2x1, na tarde deste sábado (31), na Ilha do Retiro, pela última rodada da primeira fase do Pernambucano. O treinador rubro-negro citou o escritor Ariano Suassuna para dedicar o resultado positivo aos torcedores leoninos.

Com o resultado sobre o rival, o Leão carimbou vaga direta na semifinal do Estadual e garantiu vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

"É um momento especial para mim, muito feliz de estar aqui. Como diz Ariano Suassuna: Felicidade é torcer pelo Sport". Uma note especial, a casa estava maravilhosa, e essa vitória dedico ao torcedor, que acreditou e veio. Desde o primeiro dia que cheguei tenho pedido esse apoio, para ele confiar, para levar o time com energia positiva para cima, e nos momentos difíceis apoiar. Queria entregar essa vitória para ele", declarou.

Sobre a atuação da equipe no Clássico das Multidões, Roger se mostrou satisfeito. Sobretudo sobre a entrega do time no segundo tempo. De acordo com o técnico, a apresentação na etapa complementar é o reflexo do que ele planeja para o clube na sequência da temporada.

"No primeiro tempo, com análise mais fria, pecamos um pouco na transição, fomos colocando os caras no jogo, potencializando o jogo do adversário. Mas mesmo assim por todo tempo tivemos o controle", iniciou.

"O segundo tempo é o que planejo. Um time que troca mais passes, joga para frente, troca corredor com rapidez. Diz mais o que quero como equipe o segundo tempo. Essa equipe que vamos procurar ter aqui, que cuida melhor da bola, é mais assertiva e duela. A gente foi forte no segundo temmpo, duelamos, e acho que é concordância de todos que ganhou quem buscou o resultado", prosseguiu.

Com a vaga garantida na semifinal, o Sport agora aguarda o vencedor de Retrô e Maguary, que vão se enfrentar nas quartas de final do Estadual. Os times iniciam a disputa por uma vaga entre os quatro semifinalistas no próximo meio de semana.

