A- A+

Futebol Roger confirma retorno de Zé Lucas aos treinos: "não podemos queimar etapas" Volante de 17 anos ainda não estreou pelo Sport em 2026 e pode retornar aos gramados diante do Maguary

Cinco rodadas do Campeonato Pernambucano já foram disputadas, com as três primeiras contando com o elenco sub-20 e as últimas duas com a equipe principal. Em ambas, porém, o torcedor do Sport notou uma ausência: Zé Lucas.

Principal revelação do clube nos últimos anos, o atleta ainda não estreou em 2026. Mesmo com a ansiedade dos rubro-negros em vê-lo em campo, o prata da casa vem sendo tratado com cautela pelo Leão.

“Tento cuidar das joias da casa em direito de igualdade. Mas claro que Zé está acima. É capitão da seleção (sub-17). No pouco que vi nos treinos, percebi refino, coragem para a idade. Um menino que quer o jogo. Estamos cuidando dele da melhor forma, assim como tento cuidar de Adriel, Lipão, Micael (outros atletas da base)”, afirmou o técnico Roger Silva.

Segundo o treinador, Zé Lucas também se recupera de uma lesão muscular, o que atrasou a utilização do jogador nas rodadas anteriores. A tendência é que o jogador regresse aos trabalhos na segunda-feira (26).

“Zé já teve essa lesão e estava incomodando há algum tempo. Estamos tendo o máximo de preocupação para que ele volte seguro, tentando evitar esse bate-volta de campo e departamento médico. Queremos prepará-lo para o ano todo. Precisamos que ele esteja apto para jogar os 90 minutos. A partir de segunda-feira, ele volta a ter contato com o grupo. Saí do período de transição e vamos avaliá-lo. Vamos colocá-lo no treino, ver se ele está confiante, como está a força. Precisamos ter cautela, sem queimar etapas”, citou.

“Precisamos cuidar bem dele e tenho certeza que quando ele estiver 100%, eu vou colocá-lo para jogar. É um jogador que já chamou nossa atenção e estamos aguardando ansiosamente para melhorar nossa qualidade. Ele melhora nossa criatividade, tem o refino”, completou.

Reforços

O próximo compromisso do Sport é quarta-feira (28), contra o Maguary, no Arthur Tavares. Além de Zé Lucas, o Leão pode contar com outras novidades. O zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia-atacante uruguaio Carlos De Pena já estão trabalhando no CT do Leão e podem ser relacionados.

“Pena chegou e vai fazer teste. Benevenuto já treinou e vamos avaliar. Queremos entender se vamos levá-lo para o jogo ou se deixamos os dois de fora e preparamos para o clássico (contra o Santa Cruz”, indicou o treinador.

Veja também