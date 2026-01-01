A- A+

Futebol Roger elogia Lucas Lima, mas diz que meia precisa se readequar ao orçamento do clube em 2026 Treinador disse que torce pela permanência do atleta e que ele pode ser um dos "pilares" do Leão

Antigo companheiro de Lucas Lima e hoje prestes a comandar o atleta no Sport, o técnico Roger Silva deixou claro que espera que o meia continue no clube para 2026. Para isso, porém, é preciso que o atleta se adeque ao novo perfil financeiro do Leão.



Readequação

“Lucas pode ser o nosso pilar. Está extremamente identificado com o Sport. Tem o carinho do nosso torcedor, o respeito da nossa torcida, mas realmente precisamos entender o momento do Sport. Ele vai precisar se readequar aos valores que têm de contrato. Gosto de Lucas e espero que ele fique”, declarou Roger.

“Sei que isso não é fácil. Sempre valorizo o contrato do atleta porque ele conquistou isso no campo. Algumas vezes é fácil questionar na arquibancada o quanto o cara ganha, mas a vida de atleta não é tão simples. É preciso abrir mão de muita coisa, da adolescência, da juventude. Vamos precisar dele e espero que ele abrace nosso projeto, entendendo que precisamos colocar o Sport novamente na Série A e aí sim, de novo, ser valorizado. Aí eu falarei para Italo (Rodrigues, executivo de futebol) que eles nos ajudou e que merece, independente de idade, um contrato que faça jus”, completou.

O discurso cauteloso quanto às finanças do Sport em 2026 também está atrelado à busca por reforços. Segundo Roger, o momento é de trazer “caras que estão com fome”.



Perfil

“Vamos trazer atletas que olhem o Sport como uma grande oportunidade, mas não vamos anunciar ‘medalhões’, alguém de peso. Queremos caras com fome. Precisamos ter calma para montar uma equipe que nos dê êxito na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano para iniciar forte também no Brasileiro”, declarou, demonstrando otimismo em um possível melhora financeiro do Leão ao longo do ano.

“Conto com todos os atletas que estão retornando de empréstimo, desde que entrem na nossa folha salarial, daquilo que podemos pagar. Eles precisam entender isso também. O momento é de dar uns passos para trás para quem ficar, mas essa camisa é grande e daqui a pouco, com quatro, cinco vitórias e um título do Pernambucano, as coisas podem mudar rápido em um gigante. Podemos fechar patrocínios. Os apaixonados podem voltar ao clube e as coisas mudam”, declarou

“Só queremos quem quer estar aqui. Quem acha que o momento não dá, tudo certo, tem de ser feliz em outro lugar. Não estamos desesperados, faremos as coisas com os pés no chão”, completou.

Veja também