Roger explica ausência de Zé Lucas no Sport e diz: "Estamos tratando com carinho"

Relacionado pela segunda vez no ano, joia de 17 anos não foi utilizado mais uma vez pelo treinador

Zé Lucas, volante do SportZé Lucas, volante do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Com a classificação sobre o Retrô, o Sport chegou ao sexto jogo com a equipe principal na temporada: o sexto sem utilizar o volante Zé Lucas, um dos principais nomes do plantel em 2025, apesar da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ausência justificada pelo técnico Roger Silva, em entrevista coletiva. 

De acordo com o treinador, a ideia era utilizar a joia de 17 anos. No entanto, o cenário do confronto perante a Fênix, fez a comissão técnica optar por modificações mais ofensivas na virada por 3x2, que levou o Leão à final do Estadual.

"O Zé Lucas tem treinado bem, se comportado bem. É um jogador que estamos tratando com carinho, assim como Augusto (Pucci), Rafinha, Patrick e Micael. Tratamos todos com carinho. Nós pensamos em dar minutos para o Zé, era uma ideia, mas a situação do jogo fez com que eu tivesse que trocar para ser melhor ofensivamente", explicou Roger.

Ainda segundo o comandante rubro-negro, a não utilização do jovem cabeça de área não tem a ver com interferências da diretoria. Nas últimas semanas, a cúpula de futebol do Sport tem negociado uma possível transferência de Zé Lucas para o Botafogo. Além da equipe do Rio de Janeiro, um outro time da Série A, além de outros do exterior, tem interesse no jogador. 

"Não tem interferência da diretoria. Pelo contrário, e na hora assertiva vamos colocá-lo para jogar e ele vai entregar o melhor", limitou-se a falar Roger. 

No começo dos trabalhos para 2026, Zé Lucas não iniciou as atividades junto ao elenco. O volante esteve entregue à fisioterapia para tratar uma fibrose e só passou a participar das movimentações junto ao grupo nas últimas duas semanas. Nos dois jogos contra o Retrô, o atleta esteve à disposição no banco, mas não foi utilizado por Roger. 

