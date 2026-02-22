A- A+

Sport Roger explica ausência de Zé Lucas no Sport e diz: "Estamos tratando com carinho" Relacionado pela segunda vez no ano, joia de 17 anos não foi utilizado mais uma vez pelo treinador

Com a classificação sobre o Retrô, o Sport chegou ao sexto jogo com a equipe principal na temporada: o sexto sem utilizar o volante Zé Lucas, um dos principais nomes do plantel em 2025, apesar da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ausência justificada pelo técnico Roger Silva, em entrevista coletiva.

De acordo com o treinador, a ideia era utilizar a joia de 17 anos. No entanto, o cenário do confronto perante a Fênix, fez a comissão técnica optar por modificações mais ofensivas na virada por 3x2, que levou o Leão à final do Estadual.

"O Zé Lucas tem treinado bem, se comportado bem. É um jogador que estamos tratando com carinho, assim como Augusto (Pucci), Rafinha, Patrick e Micael. Tratamos todos com carinho. Nós pensamos em dar minutos para o Zé, era uma ideia, mas a situação do jogo fez com que eu tivesse que trocar para ser melhor ofensivamente", explicou Roger.

Ainda segundo o comandante rubro-negro, a não utilização do jovem cabeça de área não tem a ver com interferências da diretoria. Nas últimas semanas, a cúpula de futebol do Sport tem negociado uma possível transferência de Zé Lucas para o Botafogo. Além da equipe do Rio de Janeiro, um outro time da Série A, além de outros do exterior, tem interesse no jogador.

"Não tem interferência da diretoria. Pelo contrário, e na hora assertiva vamos colocá-lo para jogar e ele vai entregar o melhor", limitou-se a falar Roger.

No começo dos trabalhos para 2026, Zé Lucas não iniciou as atividades junto ao elenco. O volante esteve entregue à fisioterapia para tratar uma fibrose e só passou a participar das movimentações junto ao grupo nas últimas duas semanas. Nos dois jogos contra o Retrô, o atleta esteve à disposição no banco, mas não foi utilizado por Roger.

