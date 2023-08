A- A+

Futebol Róger Guedes é anunciado no Al-Rayyan Ex-artilheiro do Corinthians chega ao Catar com muita moral

A despedida de Róger Guedes do Corinthians já estava confirmada desde a semana passada, porém somente nesta quarta-feira (9) é que a transferência para o Al-Rayyan se oficializou. O jogador brasileiro foi formalmente apresentado pelo clube do Catar, onde se unirá aos compatriotas Thiago Mendes (anteriormente no São Paulo), Gabriel Pereira (ex-Corinthians) e Rodrigo Moreno (ex-Leeds).

O acordo entre o Corinthians e o Al-Rayyan está avaliado em cerca de 10 milhões de dólares, equivalente a aproximadamente 49 milhões de reais de acordo com a cotação vigente nesta quarta-feira.

Róger Guedes sai do Corinthians como o artilheiro solitário do clube nesta temporada, superando em número de gols mais do que o dobro do vice-artilheiro Yuri Alberto. O atacante Róger anotou 21 gols durante esta temporada, marcando o período mais prolífico de sua carreira até o momento. Ao total, durante sua passagem pelo Corinthians, ele contribuiu com 43 gols em 126 partidas.

Mesmo sem a presença de Róger Guedes, o Corinthians atravessa uma fase notável sob a orientação de Vanderlei Luxemburgo e alcançou uma sequência invicta de 10 jogos na temporada. A equipe do Timão assegurou a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana após um empate sem gols com o Newells Old Boys, representante argentino.

