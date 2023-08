A- A+

Futebol Róger Guedes acerta com time do Catar e já não faz mais parte do Corinthians Camisa 10 possuía contrato com o Corinthians até 2025; atacante foi um dos maiores destaques da Série A do Campeonato Brasileiro

O atacante e artilheiro do Corinthians, Róger Guedes, aceitou a proposta do Al-Rayyan, do Catar. O camisa 10 possuía contrato com o clube alvinegro até 2025, contudo, o vínculo permitia respeitar o desejo dele caso aparecesse alguma proposta mais vantajosa. Os valores das negociações não foram divulgados.

Roger compareceu ao CT Joaquim Grava na manhã desta terça-feira (1º). O atacante não estará escalado para a partida contra o Newell’s Old Boys, da Argentina, válida pelo encontro de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que será disputada nesta terça-feira (1º), às 21h30, na Neo Química Arena.

O Al-Rayyan é, no momento, o segundo colocado do Grupo A da Liga dos Campeões da Confederação Asiática de Futebol.

Valores não foram divulgados

Apesar do sigilo financeiro nas negociações, o time alvinegro possui 40% dos direitos econômicos de Róger Guedes, o que significa que a transferência é vantajosa para o clube. Os 60% restantes pertencem ao próprio atleta e aos seus representantes.

Jogador já havia comentado sobre possível saída

Após a vitória por 3x1 contra o Vasco, no último sábado (27), o artilheiro do Corinthians se pronunciou sobre o assunto.

“[...] Isso (as propostas recebidas) eu deixo na mão dos meus empresários. Lógico que a gente escuta as propostas, mas depende do meu sim, do sim da família, do clube, do empresário... Então a gente vai resolver o que for melhor para mim e para o clube na hora certa. [...] Deixo na mão dos meus empresários para que meu foco fique dentro de campo”, disse Guedes.

Roger Guedes está empatado com Deyverson, do Cuiabá, no terceiro lugar da artilharia da Série A do Campeonato Brasileiro, com sete gols, atrás apenas de Vitor Roque (oito) e Tiquinho Soares (13).

Nesta temporada, o atacante atuou em 41 partidas, marcando 22 gols e duas assistências. O astro do Corinthians é o maior artilheiro da história da Neo Química Arena, com 31 gols marcados.



