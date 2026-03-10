A- A+

FUTEBOL Roger Machado comemora acerto com o São Paulo e diz: "Sei o desafio que estou enfrentando" O treinador estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Internacional

Um dia depois de demitir o técnico Hernán Crespo, o São Paulo já tem o substituto para o cargo. Roger Machado desembarcou na manhã desta terça-feira, 10, no Aeroporto de Congonhas, para o novo trabalho.



O técnico de 51 anos citou a proximidade com Rui Costa, executivo de futebol do clube, como determinante para o acerto acontecer de maneira rápida. O anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas.

"Por isso as coisas aconteceram tão rápido, porque conheço o Rui de outro momento, já trabalhamos juntos. Sei a magnitude da experiência que eu estou começando agora, mas eu me sinto completamente preparado. Tenho certeza de que a torcida vai comprar o trabalho e nós vamos conquistar grandes títulos", disse o Roger, em breve contato com a imprensa, em Congonhas.

Roger trabalhou com Rui Costa no Grêmio, em 2015. Ídolo do tricolor gaúcho, ele foi levado ao clube pelo executivo de futebol ao clube depois da demissão de Luiz Felipe Scolari. O treinador levou o time ao terceiro lugar do Brasileirão daquele ano, saindo do cargo após maus resultados na temporada seguinte.





O treinador estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Internacional. Ele também acumula passagens por Palmeiras, Atlético-MG, Fluminense, Bahia e Juventude e Novo Hamburgo.

Ciente da desconfiança da torcida depois da demissão abrupta de Crespo, que deixa o time na vice-liderança do Brasileirão, Roger aproveitou para mandar um recado à torcida do São Paulo. "O que eu gostaria de dizer pra torcida do São Paulo é que a minha motivação para estar nesse momento no clube é muito grande. Eu sei o desafio que eu estou enfrentando, eu sei do momento que eu chego no clube, sei a importância de estar nesse momento do clube e penso que a gente pode colher grandes frutos juntos."

O primeiro desafio de Roger Machado à frente do São Paulo deve acontecer na quinta-feira, quando o time tricolor recebe a Chapecoense, no MorumBis, às 20h, pelo Brasileirão. No domingo, a equipe encara o Red Bull Bragantino, em Bragança, também pelo campeonato nacional.

