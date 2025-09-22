Seg, 22 de Setembro

Futebol

Roger Machado é demitido no Internacional após derrota para o arquirrival Grêmio

Técnico estava no comando do Colorado desde julho de 2024 e deixou o clube na 13ª posição da Série A

Roger Machado foi demitido do Internacional após revés para o Grêmio no domingo (21)Roger Machado foi demitido do Internacional após revés para o Grêmio no domingo (21) - Foto: Ricardo Duarte/SCI

Roger Machado não é mais técnico do Internacional. O comandante de 50 anos não resistiu após derrota do clube colorado para o Grêmio, de virada, neste domingo (21), por 3 a 2, pela 24ª rodada do Brasileirão no beira-rio.

"O Sport Club Internacional comunica o desligamento do técnico Roger Machado. Também deixam o clube os auxiliares Roberto Ribas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Marques", anunciou o Internacional em nota oficial.

Roger chegou ao Inter em julho do ano passado e seu vínculo era válido até o fim desta temporada. Ao todo, ele comandou o time por 73 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. A posição ruim no Brasileirão, com revés no Gre-Nal, acabou sendo a gota d'água para a diretoria.

"O Internacional agradece pelos serviços prestados, em especial pela conquista invicta do Campeonato Gaúcho de 2025, e deseja sucesso a todos na continuidade de suas carreiras", completou o clube.

 

 

O treinador nem apareceu para a coletiva após a partida. O presidente Alessandro Barcellos foi quem atendeu a imprensa.

"Tomamos a decisão conjunta no desligamento da comissão técnica de Roger Machado e seus auxiliares. E agora, imediatamente, vamos começar a trabalhar no sentido de buscar um novo comando técnico, para que a gente possa o mais rápido possível fazer esse movimento (fugir do risco de queda)", frisou o dirigente.

Na visão de Barcellos, apesar de o Inter figurar na 13ª posição, com 27 pontos, cinco da zona de queda, a situação ainda não é de desespero.

"Restam ainda 15 rodadas do Campeonato Brasileiro (o Inter tem um jogo a menos), 45 pontos a serem disputados, e precisamos somar pontos, olhando pra cima, para uma Libertadores, que realmente fica mais distante, mas a gente acredita que é possível."

