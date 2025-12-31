A- A+

Futebol Roger quer Marcelo Ajul como titular do Sport: "tem identificação com o clube" Zagueiro já trabalhou com o novo treinador do Leão durante passagem no Athletic

O torcedor do Sport já sabe ao menos um dos nomes que será titular da equipe em 2026. Retornando de empréstimo do Athletic, o zagueiro Marcelo Ajul fará parte dos 11 que começam a temporada no dia 10 de janeiro, contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco, na abertura do Campeonato Pernambucano. Ao menos é isso que projeta o técnico Roger Silva.



“Espero que ele se reapresente dia 2 de janeiro e, com certeza, será um dos nossos titulares. É um atleta que tem identificação com o clube”, disse.

Essa não será a primeira vez que o treinador vai trabalhar com o zagueiro formado na base do Sport. Os dois já estiveram juntos no Athletic, clube que Ajul estava emprestado e que tenta mantê-lo em definitivo. O defensor, porém, não teve tantas oportunidades com Roger. O treinador explicou os motivos.

“Na terceira rodada (da Série B 2025), eu tiro o Sidimar, que era meu capitão e da minha extrema confiança, e coloco Ajul para jogar, contra o Criciúma, mas ele machuca com 16 minutos a panturrilha. Já tinha feito a escolha de jogar. É um atleta que gosto muito, mas por critérios éticos, quando ele voltou (da lesão), ele ficou no final da fila. Na primeira conversa que tive com Italo (Rodrigues, executivo de futebol), falei ‘tomara que o Athletic não faça a compra’. Ajul tem identificação com o clube e a torcida gosta dele”, apontou.

O Sport recentemente recusou uma proposta do Athletic para ter o atleta em definitivo.

“Eles fizeram proposta oficial e existe essa possibilidade (de saída), mas não temos interesse em negociar (uma parte) valor da cláusula. Se eles forem exercer, terão que exercer por completo”, expicou Italo. O valor acertado no contrato por 80% dos direitos do jogador era de R$ 3 milhões.

Ajul está no Athletic desde março deste ano, com 24 partidas disputadas na Série B. No Sport, o atleta tem contrato até o final de 2027.

