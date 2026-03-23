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Sport Roger se despede do Sport nas redes sociais: "Continuarei carregando no coração" Treinador foi demitido pelo clube nesta segunda-feira (23)

Agora ex-técnico do Sport, Roger Silva usou sua conta oficial no Instagram para se despedir do clube pernambucano. O treinador deixou o comando da equipe nesta segunda-feira (23), após anúncio do Leão nas redes sociais.

"Aceitei o desafio de levar o Sport de volta a Série A, ciente das ambições e dificuldades que encontraria em um clube em processo de reconstrução. Conquistamos o Campeonato Estadual, superamos as campanhas na Copa do Brasil dos últimos dois anos e estreamos com um empate fora de casa na Série B", iniciou Roger.

Roger Silva sai do Sport dois dias depois do clube estrear na Série B com um empate, fora de casa, contra o Cuiabá. Ao todo, foram 12 jogos à frente do time: seis vitórias, cinco empates e uma única derrota. Um aproveitamento de 63,8%. O desempenho da equipe, no entanto, foi determinante para o fim da relação.

Com sua passagem interrompida pela diretoria, o treinador espera que o trabalho possa servir de base para o seu substituto.

"Espero que o trabalho que vinha sendo desenvolvido no dia a dia sirva como base para a sequência da temporada e desejo sorte ao Sport, clube que, todos sabem, carrego e continuarei carregando no coração. É uma honra fazer parte da história desse clube gigante, campeão como jogador e, agora, como treinador", escreveu o técnico.

"Agradeço à direção pela oportunidade e aos funcionários e atletas pelo comprometimento e bom ambiente. Ao torcedor, um agradecimento especial pelo carinho de sempre", completou.

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