Roger Silva comemora estreia no Sport com goleada sobre o Decisão: "Eu sonhei estar aqui"

Um sonho. Esta foi a definição usada pelo técnico Roger Silva ao comentar sobre a sua estreia como técnico do Sport. Com uma goleada aplicada no Decisão em plena Ilha do Retiro, o treinador começou a sua passagem no rubro-negro pernambucano em grande estilo.



Após três jogos com a base leonina sob o comando de Alexandre Oliveira, o time profissional do Sport entrou em campo pela primeira vez em 2026 e anulou o adversário, chegando ao placar de 5 a 0.

Em coletiva de imprensa concedida após a partida dessa quarta-feira (21), Roger comemorou a vitória, mas também colocou os pés no chão e afirmou que o Leão ainda tem muito a melhorar dentro de campo.



"Eu sonhei estar aqui. Eu sonhei estar naquele banco de reserva. Esse, com certeza, era um dos meus sonhos como treinador e eu pude realizar. E tô muito feliz com a nossa vitória. Acho que nós estamos no início de um trabalho e a gente tem um caminho muito longo pela frente", iniciou o técnico.

A primeira vez na Ilha do Retiro foi especial para o treinador, que jogou pelo Sport como atleta em 2008 e em 2013. Ao todo, o ex-centroavante marcou 21 gols em 60 partidas disputadas pelo Leão.



"Fazer uma equipe extremamente competitiva, com ideias, coração e que aqui dentro realmente a gente possa voltar ser o Sport Recife respeitado, temido e que a nossa torcida também volte para casa. Esse é o meu trabalho, mas eu também peço que seja o trabalho nosso, de todo mundo, que a gente possa reconstruir tijolo por tijolo. A gente não vai chegar lá na final da série B com acesso se a gente não construir agora", frisou Roger Silva.



Modelo de jogo

Durante a coletiva, Roger falou sobre como pretende colocar o time para jogar e detalhou o seu estilo como treinador.



"Priorizei a parte ofensiva, em tentar construir ideias para que o adversário erre. Essa é uma ideia. Eu construí ideias durante a semana para causar o erro do adversário", explicou.



Em relação ao setor defensivo, o técnico afirmou que o Sport não deve abrir mão de uma defesa forte.



"Nós tivemos 75% de êxito no elo defensivo. É isso que a gente precisa, precisa defender bem. Quando for defender, precisa defender bem forte."



O treinador enxerga que a equipe rubro-negra tem margem de crescimento para produzir um bom futebol.



"A gente só tem a crescer, cara, com isso. Mas a ideia vai ser essa sempre, principalmente aqui dentro, colocar a bola no chão, arriscar um pouquinho mais e fazer essa torcida confiar, cara, acreditar que a gente a gente pode ser essa equipe que jogue um futebol. Eu tento ser jogar bonito às vezes, mas eu quero ser um futebol eficiente e que vença", disse Roger.



A vitória sobre o Decisão e o tropeço do Santa Cruz para o Retrô levou o Sport para a segunda posição na tabela do Campeonato Pernambucano, com sete pontos.



Com a chance de continuar embalado no comando da equipe, o técnico Roger Silva terá o Vitória das Tabocas pela frente neste sábado (24), às 17h, novamente na Ilha do Retiro.

