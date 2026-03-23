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SPORT Roger Silva deixa o comando técnico do Sport Além do treinador, os auxiliares Eduardo Abdo e Renato Gheller e o preparador físico Adriano Titton também deixam o clube

Roger Silva não é mais o técnico do Sport. Após um empate sem gols contra o Cuiabá, pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro no último sábado (21), o clube rubro-negro anunciou a saída do treinador do comando técnico nesta segunda-feira (23).

Também deixam o time seus auxiliares Eduardo Abdo e Renato Gheller, além do preparador físico Adriano Titton.

Apesar do título do Campeonato Pernambucano 2026 e de uma invencibilidade de 10 jogos, que foi perdida diante do Athletic Club, resultado que causou a eliminação do Leão da Ilha na Copa do Brasil, o técnico estava sendo pressionado pela torcida por causa da falta de evolução do time em campo.

O técnico se despede do clube com um total de 12 jogos, sendo seis vitórias, cinco empates e uma derrota.

Confira a nota oficial:

O Sport Club do Recife informa que o treinador Roger Silva não seguirá no comando técnico da equipe profissional do futebol. Com ele, deixam o Clube também os auxiliares Eduardo Abdo e Renato Gheller e o preparador físico Adriano Titton.

O Sport agradece ao ex-atleta e técnico Roger Silva por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O Clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.

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