Campeonato Pernambucano Roger Silva lamenta erros defensivos do Sport no primeiro Clássico dos Clássicos pela final do PE A equipe rubro-negra ficou atrás do placar em dois momentos, chegou a virar o jogo e cedeu o empate no minuto final

O Sport viveu altos e baixos dentro do primeiro Clássico dos Clássicos pela final do Pernambucano 2026, neste domingo (1º), na Ilha do Retiro. O técnico Roger Silva lamentou, em entrevista coletiva, as falhas individuais e o gol sofrido na reta final do 3 a 3.

O Leão ficou atrás do placar em duas ocasiões na partida. Já nos acréscimos, os rubro-negros viraram o jogo, mas sofreu o empate no minuto final.

"São fatores que são treinados, alguns erros que a gente não pode ter, numa final que são detalhes. A gente trabalhou todos os encaixes e as situações dos gols. Tivemos duas falhas que não podemos ter e que custam muito. Deixamos de acompanhar com o Castilho no primeiro gol e o segundo, no nosso melhor momento botando o Náutico para trás, tendo um domínio, acabamos errando uma bola com o Ramon [Menezes]. Acontece, é do jogo", analisou Roger Silva.

O treinador leonino também valorizou a participação da torcida, que lotou a Ilha do Retiro no jogo de ida, e o desempenho ofensivo do time.

"Não dá para ficar lamentando, finais são feitas de detalhes, de grandes jogos. É valorizar o que foi feito hoje, valorizar a festa do nosso torcedor", afirmou.

Em busca do equilíbrio

Nos últimos três jogos dentro de casa, o Sport teve um ataque positivo com oito gols marcados, porém sofreu seis. A defesa rubro-negra foi vazada uma vez contra o Santa Cruz, duas diante do Retrô e três neste domingo.

"A gente precisa trabalhar sempre para melhorar, buscar o equilíbrio. Eu estou buscando a melhor formação, o que se encaixa melhor dentro do modelo. Agora é minimizar os erros. É uma característica minha ter equipes ofensivas, que fazem gols, mas precisamos controlar melhor esse setor defensivo".

Um destaque da equipe na partida foi Iury Castilho. O atleta que fez dois gols iniciou a partida como ponta esquerda e foi até metade do segundo tempo como centroavante. Roger reforçou a polivalência do atacante.

"O Iury Castilho é um cara que na frente joga nas três. No Coritiba, jogou também do lado direito. É um cara muito rápido. A opção dele por dentro foi para tentar aqueles dez minutos que ele tinha de gás para ganhar mais uma bola atacando o espaço. Em alguma hora, usar o Castilho por dentro, para ter mais velocidade é interessante".



O Sport tem um compromisso importante antes da partida de volta do Estadual. O Leão encara a Desportiva Ferroviária, nesta quinta-feira (5), às 19h, pela Segunda Fase da Copa do Brasil.

A grande final do Pernambucano 2026 ocorrerá neste domingo (8), às 18h, nos Aflitos. O Sport precisa de uma vitória simples para sair campeão. Em caso de empate, o título será definido nos pênaltis.



