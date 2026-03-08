A- A+

Campeonato Pernambucano Roger Silva, treinador do Sport, comemora o título e critica "imediatismo no futebol" Técnico do Leão entrou para o seleto grupo dos campeões estaduais pelo Leão que atuaram como jogador e também como treinador

Após a vitória do Sport fora de casa na final do Campeonato Pernambucano, contra o Náutico, neste domingo (3), no estádio dos Aflitos, o técnico rubro-negro Roger Silva comemorou o título e comentou sobre como encarou as cobranças da torcida pela evolução do time.

“A gente precisa parar com o imediatismo no futebol. Isso não funciona, não dá certo. Tem muitos exemplos de equipes vencedoras que na hora da crise acreditaram no trabalho”, avaliou o treinador. “Estou muito tranquilo. Eu treino um gigante, o maior do Nordeste. Eu tenho certeza que as redes sociais vão me dar os parabéns”, disse.



Roger entrou para o seleto grupo dos campeões estaduais pelo Leão que atuaram como jogador e também como treinador. Antes dele, apenas Givanildo Oliveira e o argentino Valentín Navamuel conseguiram tal feito.



Sobre a vitória por 3 a 0 na casa do Náutico, Roger elogiou a postura do seu time. “Hoje a gente conseguiu anular o Náutico e fez um jogo de almanaque”, disse. “Vamos celebrar, mas amanha estamos treinando de novo para fazer esse time vencer. A gente está tentando fazer o nosso melhor o tempo todo para que essa camisa vença. Fazer o atleta ser melhor”.



O Sport é tetra e é preciso respeitar. Palhaçada não ganha jogo”, disparou Roger.



Apoio da torcida

“Acho que torcedor sempre acreditou. encontrei muita gente nessa semana que me disse ‘professor, nós vamos ganhar!’ A emoção é muito especial de poder participar do título. Mas eu também não ganho nada sozinho. Torcedor, mais uma vez sinta-se abraçado.

“A nossa torcida foi ontem no nosso treino e eu me senti muito abraçado. Os caras disseram: nós estamos com você. Eu pensei: esses caras merecem. Não quero responder nada a ninguém e dizer que eu amo você torcedor. E estou aqui só para fazer o Sport vencedor”, desabafou.



“Eu quero pensar como os grandes treinadores que eu acompanho e vejo que são vitoriosos: pensando no jogo a jogo e no modelo para aquele jogo. Sou um cara que gosto de pessoas, da molecada e dou moral. (...) Estou tentando ser um treinador melhor,escolher time melhor. E tem horas que eu não precisa=o responder nada, o time fala por si só”, comentou o técnico rubro-negro.









